Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Polémico

Vecina de Pepe, en prisión por matar a su atracador en su silla de ruedas: "¿Cómo van a pensar que hay riesgo de fuga?"

Pepe está enfermo y vive en silla de ruedas. Por eso, sus vecinos no entienden que esté en prisión provisional por riesgo de fuga.

Vecina Pepe

Publicidad

Pepe tiene 66 años y la vida le ha cambiado en cuestión de segundos. Este iba en su silla de ruedas cuando un hombre intentó robarle su cadena de oro en plena calle. Tras un forcejeo, Pepe sacó su navaja y se la clavó, causándole una herida mortal.

Ahora, Pepe está en prisión provisional y sin fianza por riesgo de fuga. Sin embargo, su familia y vecinos exigen su libertad, ya que aseguran que está enfermo y es dependiente de oxígeno, algo que, según ellos, imposibilita su fuga.

Los vecinos de Pepe se han concentrado en la calle para pedir por su libertad. Según ellos, su delicado estado de salud podría empeorar dentro de la prisión y todo fue un acto de defensa propia.

"Para nada es un hombre conflictivo", afirma Elisabeth, vecina de Pepe. Esta afirma que Pepe solía llevar la navaja para cortar fruta o cualquier otro elemento, pero no como un arma.

Lo que más indigna a Elisabeth es que Pepe es una persona vulnerable. "Necesita hasta cinco personas para ayudarle", asegura, "¿tanto corre esa silla de ruedas para que piensen que se puede escapar?".

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Vecina Pepe

Vecina de Pepe, en prisión por matar a su atracador en su silla de ruedas: "¿Cómo van a pensar que hay riesgo de fuga?"

"Os va a cambiar la vida": los concursantes de Tu cara me suena explican por qué no puedes perderte esta edición

"Os va a cambiar la vida": los concursantes de Tu cara me suena explican por qué no puedes perderte esta edición

Sonia utiliza el ‘me lo quedo’ tras el fallo de Adrián para arrebatarle 550€

Sonia utiliza el ‘me lo quedo’ tras el fallo de Adrián para arrebatarle 550€

Karina
A partir de las 17:00

Esta tarde, Karina visita el plató de Y ahora Sonsoles tras someterse a una delicada operación

¡Vuelve la prueba de velocidad decreciente para repartir 923€!
Mejores Momentos | 9 de abril

¡Vuelve la prueba de velocidad decreciente para repartir 923€!

Adrián se apoya en el gajo de ‘todas las vocales’ para resolver un panel de 650€
Mejores Momentos | 9 de abril

Adrián se apoya en el gajo de ‘todas las vocales’ para resolver un panel de 650€

El madrileño ha conseguido su segunda ola del programa distanciándose de los demás concursantes en la lucha por la final.

Imagen de Pilar Vidal
Informaciones de Pilar Vidal

La Casa Real no permite a la reina Sofía asistir a un acto del rey emérito: "Ella querría acudir al homenaje pero Zarzuela no da el visto bueno"

El rey Juan Carlos recibirá el galardón el próximo sábado en Francia por 'Reconciliación', un libro que ha causado varias polémicas.

Consumo de drogas.

La muerte de un joven por consumir nitazenos alerta de la letalidad de esta droga: "Podemos estar ante una nueva epidemia"

Rosquillas de Águeda

Karlos Arguiñano elabora la receta de rosquillas caseras de Águeda

Juan y Medio, jurado de Mask Singer 5

Juan y Medio le pide matrimonio a Elle MacPherson: “¿Quieres casarte conmigo?”

Publicidad