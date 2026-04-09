Polémico
Vecina de Pepe, en prisión por matar a su atracador en su silla de ruedas: "¿Cómo van a pensar que hay riesgo de fuga?"
Pepe está enfermo y vive en silla de ruedas. Por eso, sus vecinos no entienden que esté en prisión provisional por riesgo de fuga.
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Pepe tiene 66 años y la vida le ha cambiado en cuestión de segundos. Este iba en su silla de ruedas cuando un hombre intentó robarle su cadena de oro en plena calle. Tras un forcejeo, Pepe sacó su navaja y se la clavó, causándole una herida mortal.
Ahora, Pepe está en prisión provisional y sin fianza por riesgo de fuga. Sin embargo, su familia y vecinos exigen su libertad, ya que aseguran que está enfermo y es dependiente de oxígeno, algo que, según ellos, imposibilita su fuga.
Los vecinos de Pepe se han concentrado en la calle para pedir por su libertad. Según ellos, su delicado estado de salud podría empeorar dentro de la prisión y todo fue un acto de defensa propia.
"Para nada es un hombre conflictivo", afirma Elisabeth, vecina de Pepe. Esta afirma que Pepe solía llevar la navaja para cortar fruta o cualquier otro elemento, pero no como un arma.
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Lo que más indigna a Elisabeth es que Pepe es una persona vulnerable. "Necesita hasta cinco personas para ayudarle", asegura, "¿tanto corre esa silla de ruedas para que piensen que se puede escapar?".
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