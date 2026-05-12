Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Conociendo mejor a...

Así fue el despertar de María Parrado como cantante: "Ver a los artistas encima del escenario era una mezcla de muchas cosas"

La gaditana ha recordado el primer concierto al que fue y también lo que le hizo darse cuenta de que quería ser artista y dedicarse al mundo del espectáculo.

Así fue el despertar de María Parrado como artista: "Ver a los artistas encima del escenario era una mezcla de muchas cosas"

Publicidad

María Parrado se está dejando la piel en su participación en Tu cara me suena. La gaditana comenzó la edición ganando como Ana Mena y no ha dejado de protagonizar actuaciones que han sorprendido tanto al público como al jurado.

Entre ensayo y ensayo para las galas, María Parrado ha recordado la primera vez que acudió a un concierto. Fue de Alejandro Sanz cuando tenía siete u ocho años y lo curioso es que recuerda la ropa que llevaba ese día.

Acudir a ese y a otros conciertos hizo que María Parrado reafirmase que quería ser artista: "Ver a los artistas encima del escenario era una mezcla de muchas cosas. Pensar me gustaría estar ahí o en un futuro quiero hacer eso".

María también nos ha confesado que, actualmente, las canciones que más escucha son las que el pulsador le da en Tu cara me suena, por lo que la implicación en el programa es al 100%. ¡Escucha todo lo que nos ha contado la artista en el vídeo de arriba!

Cristina Castaño se sincera tras su ‘Dos en uno’ en Tu cara me suena: “Me quedo con esa espinita”

Cristina Castaño se sincera tras su ‘Dos en uno’ en Tu cara me suena: “Me quedo con esa espinita”

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

Así fue el despertar de María Parrado como artista: "Ver a los artistas encima del escenario era una mezcla de muchas cosas"

Así fue el despertar de María Parrado como artista: "Ver a los artistas encima del escenario era una mezcla de muchas cosas"

Silvia Balcarce, portavoz Hospital Gómez Ulla

La portavoz del Gómez Ulla, sobre el español contagiado: "Que haya más positivos entraría dentro de lo normal"

Fátima Matute, consejera Sanidad CAM

Fátima Matute, contra Mónica García y la gestión de la crisis del virus: "Muchos comunicados pero cero informes técnicos"

Carolina Marín
Trancas y Barrancas

Carolina Marín pone a prueba su instinto en El Hormiguero: ¿acabará bien o mal?

Arón Piper y Marco Cáceres
A las 21:45 horas

Arón Piper y Marco Cáceres serán los invitados esta noche en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Carolina Marín en El Hormiguero
Imperdible

Disfruta de la entrevista completa a Carolina Marín en El Hormiguero

La deportista ha estado en el programa para repasar su trayectoria y hablar sobre su reciente retirada.

El Hormiguero celebra "la carrera del siglo": el ser humano contra el robot en las olimpiadas definitivas
Impresionante

El Hormiguero celebra "la carrera del siglo": el ser humano contra el robot en las olimpiadas definitivas

Keller se ha enfrentado a dos robots en lo que ha sido la competición más reveladora del siglo XXI.

La nueva vida de Carolina Marín: "Me gusta mucho hacer deporte, no lo quiero dejar"

La nueva vida de Carolina Marín: "Me gusta mucho hacer deporte, no lo quiero dejar"

"Los mejores concursantes del mundo" regresan este viernes a Tu cara me suena

"Los mejores concursantes del mundo" regresan este viernes a Tu cara me suena

Javier prolonga su gafe en El Rosco: tres fallos que allanan el camino a David

Javier prolonga su gafe en El Rosco: tres fallos que allanan el camino a David

Publicidad