Así fue el despertar de María Parrado como cantante: "Ver a los artistas encima del escenario era una mezcla de muchas cosas"

María Parrado se está dejando la piel en su participación en Tu cara me suena. La gaditana comenzó la edición ganando como Ana Mena y no ha dejado de protagonizar actuaciones que han sorprendido tanto al público como al jurado.

Entre ensayo y ensayo para las galas, María Parrado ha recordado la primera vez que acudió a un concierto. Fue de Alejandro Sanz cuando tenía siete u ocho años y lo curioso es que recuerda la ropa que llevaba ese día.

Acudir a ese y a otros conciertos hizo que María Parrado reafirmase que quería ser artista: "Ver a los artistas encima del escenario era una mezcla de muchas cosas. Pensar me gustaría estar ahí o en un futuro quiero hacer eso".

María también nos ha confesado que, actualmente, las canciones que más escucha son las que el pulsador le da en Tu cara me suena, por lo que la implicación en el programa es al 100%. ¡Escucha todo lo que nos ha contado la artista en el vídeo de arriba!