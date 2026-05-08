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Gala 4 | Actuación

Elegancia y sentimiento: María Parrado brilla como Rocío Dúrcal con ‘Como tu mujer’

La concursante lo ha vuelto a hacer: ha emocionado al jurado metiéndose en la piel de una de las cantantes más queridas de nuestro país.

Elegancia y sentimiento: María Parrado brilla como Rocío Dúrcal con ‘Como tu mujer’

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Patri Bea
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María Parrado se lo está pasando en grande en su participación en Tu cara me suena. Sin ir más lejos, la gala pasada lo dio todo sobre el escenario con Conchita para recrear el ‘Qué más pues?

Dueto explosivo: María Parrado y Conchita llenan el plató de ritmo como J. Balvin y María Becerra

Para esta gala, el pulsador ha querido que María se meta en la piel de una de las voces más reconocidas de nuestro país que ha sido ya varias veces imitada sobre el escenario de Tu cara me suena: Rocío Dúrcal.

María nos ha hecho viajar a finales de los ochenta al interpretar ‘Como tu mujer’, un tema con el que Rocío Dúrcal buscaba exponer y sentenciar a un hombre infiel. Sin duda, la gaditana ha transmitido la energía de la canción a la perfección.

Àngel Llàcer no ha podido apartar la mirada de su actuación y ha tarareado la letra, impresionado con la interpretación de María. ¡Revive su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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Antena 3» Programas» Tu cara me suena

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Agustín Jiménez ha aprovechado su visita a Pasapalabra para desplegar de nuevo su colección de artilugios sonoros. Antes de El Rosco entre Javier y David, el cómico sacó a relucir una ocarina muy especial: se toca soplando por la nariz. Roberto Leal, esperando algo así, le propuso un reto mayúsculo: interpretar la canción de Titanic. Lejos de achicarse, Agustín aceptó entre bromas y sorprendió a todos con una versión afinada y reconocible de My Heart Will Go On. Entre risas y asombro, el plató comprobó que incluso una melodía tan épica puede sonar… por la nariz. ¡Un momentazo inolvidable!

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