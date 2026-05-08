Elegancia y sentimiento: María Parrado brilla como Rocío Dúrcal con ‘Como tu mujer’

María Parrado se lo está pasando en grande en su participación en Tu cara me suena. Sin ir más lejos, la gala pasada lo dio todo sobre el escenario con Conchita para recrear el ‘Qué más pues?

Para esta gala, el pulsador ha querido que María se meta en la piel de una de las voces más reconocidas de nuestro país que ha sido ya varias veces imitada sobre el escenario de Tu cara me suena: Rocío Dúrcal.

María nos ha hecho viajar a finales de los ochenta al interpretar ‘Como tu mujer’, un tema con el que Rocío Dúrcal buscaba exponer y sentenciar a un hombre infiel. Sin duda, la gaditana ha transmitido la energía de la canción a la perfección.

Àngel Llàcer no ha podido apartar la mirada de su actuación y ha tarareado la letra, impresionado con la interpretación de María. ¡Revive su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!