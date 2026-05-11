"Los mejores concursantes del mundo" regresan este viernes a Tu cara me suena

Tu cara me suena 13 sigue arrasando. Dueño de las noches de los viernes, el programa demuestra día tras día que las sorpresas, el talento y el humor pueden ir de la mano con unas actuaciones inolvidables.

Los concursantes han dejado claro ser grandes imitadores pero, al parecer, también son los "mejores del mundo" jugando al enredo.

Este viernes, no te pierdas a las 22:00 horas una nueva entrega de uno de los programas más emocionantes de la televisión. ¡Te esperamos!