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Aníbal Gómez recuerda sus inicios en el mundo del espectáculo: "Yo quería bailar jotas regionales toda mi vida"

El cómico nos ha confesado cuál ha sido el artista que más le ha marcado en su vida y ha echado la vista atrás a su infancia para que los espectadores lo conozcan mejor.

Conociendo a Anibal Gómez

Aníbal Gómez recuerda sus inicios en el mundo del espectáculo: "Yo quería bailar jotas regionales toda mi vida"

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Aníbal Gómez está siendo una de las grandes revelaciones de esta edición de Tu cara me suena. Ya sabíamos que el cómico nos iba a hacer reír y que se defendía cantando, pero cada semana nos sorprende con nuevas facetas. ¿Qué haríamos sin él?

Recordando su infancia y adolescencia, Aníbal nos ha confesado que el primer grupo que le marcó de pequeño fue Mecano, de hecho tenía un póster grande de ellos en su habitación. También ha recordado que le encantaba disfrazarse de bruja y, casualmente, en este programa ha vuelto a hacerlo para imitar a Alaska.

La primera vez que Aníbal Gómez se subió a un escenario fue para bailar jotas regionales, que fue algo que realizó durante mucho tiempo porque lo disfrutaba especialmente y además se le daba bien.

"Yo en ese momento quería bailar jotas toda mi vida", ha asegurado el cómico. De hecho, hablar de ellas le ha hecho replantearse por qué no las baila actualmente. ¡Escucha todo lo que nos ha contado el cómico en el vídeo de arriba!

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