Fallece la madre de Aitana Sánchez-Gijón, Fiorella De Angelis: una triste e íntima despedida

La madre de Aitana Sánchez-Gijón, Fiorella de Angelis, falleció el domingo pasado a los 86 años tras un empeoramiento en su estado de salud en los últimos días. La noticia ha causado un gran impacto en el entorno más cercano de la actriz, especialmente en ella, que siempre ha mantenido una relación muy estrecha con su madre y la prueba más reciente y cercana es el emotivo homenaje que le hizo en los Premios Goya 2025 al recibir el Goya de Honor.

Aitana Sánchez-Gijón despide a su madre | Gtres

La intérprete acudía al crematorio de la M-30 de Madrid para darle el último adiós en una ceremonia íntima y muy discreta ya que es la faceta que más caracteriza a la actriz. Aitana estuvo arropada por sus hijos, Teo y Bruna, además de familiares y amigos más cercanos, en un ambiente marcado por la pena del momento tan duro que estaban viviendo y sobre todo por la privacidad.

Aitana Sánchez-Gijón despide a su madre | Gtres

Han sido días difíciles para la actriz, que en los últimos días ha tenido que afrontar esta pérdida en silencio.

Este trágico adiós llega en un momento en el que la actriz vuelve a estar en el foco mediático por su vida personal, después de que su supuesta relación con el actor Maxi Iglesias saliera a la luz.