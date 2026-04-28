La Agencia Tributaria o las leyes de Reino Unido: monólogo sobre el 'Lago' bueno de las cosas, con Miguel Lago

Cuando parece que todo apunta mal en el día a día, llega Miguel Lago para demostrar el 'Lago' bueno de las cosas. Consigue sacarnos una sonrisa y hacernos reír en todo momento.

El cómico ha dado una vuelta a las noticias más comentadas en las últimas horas: las huelgas de los funcionarios de la Agencia Tributaria o la prohibición del tabaco a los nacidos a partir de 2008 y para siempre.

Miguel Lago vuelve con su especial monólogo de El 'Lago' bueno de las cosas, en el que nos hemos reído... ¡Sin parar! ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!