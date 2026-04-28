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'Caso Kitchen'

El director de El Mundo Joaquín Manso, sobre el 'caso Kitchen': "Quizá esto explique los 8 años de 'sanchismo' que siguieron al 'marianismo'"

El director de 'El Mundo' Joaquín Manso analiza el juicio del 'caso Kitchen' que vuelve a poner sobre la mesa los casos de corrupción del PP.

Joaquín Manso.

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Laura Simón
Publicado:

El juicio por el 'caso Kitchen' ha vuelto a poner sobre la mesa la corrupción que salpicó al PP hace 13 años. La Audiencia Nacional hace juicio contra diez acusados, entre ellos el exministro Jorge Fernández Díaz y su exsecretario de Estado Francisco Martínez, por una operación policial clandestina para vigilar y robar documentos al extesorero del PP. El año 2013 fue especialmente turbulento para el Partido Popular. Ese ejercicio arrancó con la revelación de la cuenta que Bárcenas mantenía en Suiza, donde acumulaba 22 millones de euros. Entonces el extesorero comenzó a lanzar amenazas veladas asegurando que conservaba documentación comprometedora para el partido.

El periodista y director de El Mundo Joaquín Manso destaca que a día de hoy no hay pruebas ni de la participación de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno en ese momento, ni de los servicios secretos aunque alguna vez, señala, en el trabajo periodístico se ha intuido que sí tuvieron participaron en estos asuntos. "El juicio sirve para que al PP el pasado venga a verle". Señala además que la responsabilidad política por aquella trama corrupta se sustanció en la moción de censura que usó la corrupción como coartada y no como motivación.

"El partido se condujo con un sentido patrimonial de poder que es el mismo que critican ahora en otros"

"Vemos que el partido se condujo con un sentido patrimonial de poder que es el mismo que critican ahora en otros. Con una cultura de patriotismo de partido hemos escuchado a Javier Arenas con un elogio encendido de los acusados. Muchas de las conductas que hoy escuchamos aquí nos recuerdan cómo se gestionó la corrupción y cómo esa manera dejó exhausto al partido y las bases electorales se partieron en varios trozos", señala.

Manso hace un análisis de la situación política actual tomando como partida el 'caso Kitchen': "Quizá esto que escuchamos explique en parte los 8 años de 'sanchismo' que siguieron al 'marianismo'".

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