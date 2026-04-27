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"Estoy muy a gusto con mi edad": la reflexión de Bad Gyal sobre el paso del tiempo

La artista ha dicho que no le perturba estar disfrutando de su último año de veintena y ha confesado que cree que ella va adelantada.

"Estoy muy a gusto con mi edad": la reflexión de Bad Gyal sobre el paso del tiempo

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Bad Gyal ha llegado a El Hormiguero con su estilo inconfundible y su actitud arrolladora. La artista ha compartido anécdotas, reflexiones y momentos llenos de autenticidad que han conectado con el público.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado por las referencias que hace a su edad en sus canciones. El presentador ha querido saber si el paso del tiempo es algo que le perturba o si, por el contrario, lleva bien estar cerca de los 30 años.

Bad Gyal ha reconocido está muy a gusto con su edad y que cree que ha atravesado etapas demasiado rápido y que la famosa "crisis de los 30" la atravesó con 27. ¡No te lo pierdas!

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