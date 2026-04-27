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Las primeras palabras de Ana Mena como coach de La Voz Kids: “Quiero darme la vuelta sin pensarlo”

La artista se estrena como coach en La Voz Kids con la intención de dejarse llevar por la emoción y disfrutar al máximo de cada actuación.

Ana Mena, coach de La Voz Kids

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El 9 de mayo arranca la nueva temporada de La Voz Kids con cuatro coaches que prometen dejarse la piel por conseguir a los mejores artistas. Ana Mena debuta en la nueva temporada de La Voz Kids con ilusión y muchas ganas de vivir la experiencia desde dentro.

A pocos días del estreno, Ana Mena tiene claro qué espera de esta aventura como coach: “Busco emocionarme muchísimo, darme la vuelta sin pensar y dejarme llevar, que es lo más bonito, yo creo”, asegura.

Los coaches ‘vuelan’ en la nueva edición de La Voz Kids tras una actuación que lo cambia todo

Con esa filosofía, la cantante afronta su primer año en el programa dispuesta a conectar con las voces y dejarse sorprender por el talento de los más pequeños.

Una edición que arrancará el 9 de mayo en Antena 3 y que promete grandes momentos junto al resto de coaches de La Voz Kids.

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