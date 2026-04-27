Las primeras palabras de Ana Mena como coach de La Voz Kids: “Quiero darme la vuelta sin pensarlo”

El 9 de mayo arranca la nueva temporada de La Voz Kids con cuatro coaches que prometen dejarse la piel por conseguir a los mejores artistas. Ana Mena debuta en la nueva temporada de La Voz Kids con ilusión y muchas ganas de vivir la experiencia desde dentro.

A pocos días del estreno, Ana Mena tiene claro qué espera de esta aventura como coach: “Busco emocionarme muchísimo, darme la vuelta sin pensar y dejarme llevar, que es lo más bonito, yo creo”, asegura.

Con esa filosofía, la cantante afronta su primer año en el programa dispuesta a conectar con las voces y dejarse sorprender por el talento de los más pequeños.

Una edición que arrancará el 9 de mayo en Antena 3 y que promete grandes momentos junto al resto de coaches de La Voz Kids.