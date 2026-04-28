Muere Milan Bral, joven promesa belga del ciclismo, tras ser atropellado

El ciclismo vuelve a teñirse de luto. Milan Bral, prometedor corredor belga de 21 años, falleció el pasado sábado tras ser atropellado por un vehículo mientras entrenaba en Renaix (Bélgica), según confirmó su equipo, el Dovy Keukens-FCC.

La noticia llega en un fin de semana especialmente trágico para el pelotón, que también ha lamentado la muerte del colombiano Cristian Camilo Muñoz.

Bral había comenzado la temporada con buenas sensaciones, firmando un séptimo puesto en la contrarreloj de Poperinge y un 33º en la Clásica del Muro de Huy, resultados que evidenciaban su progresión en el ciclismo profesional.

Por el momento, la policía no ha confirmado las circunstancias exactas del accidente.

Emocionante mensaje de Sep Vanmarcke

Su tío, Sep Vanmarcke, exciclista profesional y actual director deportivo del Soudal Quick-Step, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales: "Ayer por la mañana, antes de tu entrenamiento final, viniste a nosotros, preguntando qué neumáticos y ruedas tenías que elegir para la Gante-Wevelgem...", escribió.

"Me viene mucho a la mente... Ojalá te hubiera mantenido ocupado un poco más. Un minuto fue suficiente. Entonces podrías haber estado en la encrucijada un poco más tarde. Tal vez ese coche ya había terminado para entonces. Ojalá hubiera ido en bicicleta contigo un poco más, y haber venido a ver tus carreras un poco más. "Demasiado ocupado", pero ahora deseo algo de tiempo extra contigo.

"No puedo cambiarlo más", añadió. Vanmarcke cerró su mensaje con una despedida cargada de emoción: "Milán, haremos todo lo posible para ayudar a Moeke, los hermanos, Paulien y la familia. Estoy tan orgulloso de ti. Contento de haberte conocido durante 21 años. Te amo. Nunca te olvidaré".

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