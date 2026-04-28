Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Ciclismo
Tour de Francia
Vuelta a España

Ciclismo

Muere Milan Bral, joven promesa belga del ciclismo, tras ser atropellado

Nueva tragedia en el ciclismo: el corredor de 21 años falleció al ser arrollado mientras entrenaba. Su tío, el exciclista Sep Vanmarcke, le homenajea en redes.

El corredor belga Milan Bral

El corredor belga Milan BralDovy Keukens-FCC

Publicidad

El ciclismo vuelve a teñirse de luto. Milan Bral, prometedor corredor belga de 21 años, falleció el pasado sábado tras ser atropellado por un vehículo mientras entrenaba en Renaix (Bélgica), según confirmó su equipo, el Dovy Keukens-FCC.

La noticia llega en un fin de semana especialmente trágico para el pelotón, que también ha lamentado la muerte del colombiano Cristian Camilo Muñoz.

Bral había comenzado la temporada con buenas sensaciones, firmando un séptimo puesto en la contrarreloj de Poperinge y un 33º en la Clásica del Muro de Huy, resultados que evidenciaban su progresión en el ciclismo profesional.

Por el momento, la policía no ha confirmado las circunstancias exactas del accidente.

Emocionante mensaje de Sep Vanmarcke

Su tío, Sep Vanmarcke, exciclista profesional y actual director deportivo del Soudal Quick-Step, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales: "Ayer por la mañana, antes de tu entrenamiento final, viniste a nosotros, preguntando qué neumáticos y ruedas tenías que elegir para la Gante-Wevelgem...", escribió.

"Me viene mucho a la mente... Ojalá te hubiera mantenido ocupado un poco más. Un minuto fue suficiente. Entonces podrías haber estado en la encrucijada un poco más tarde. Tal vez ese coche ya había terminado para entonces. Ojalá hubiera ido en bicicleta contigo un poco más, y haber venido a ver tus carreras un poco más. "Demasiado ocupado", pero ahora deseo algo de tiempo extra contigo.

"No puedo cambiarlo más", añadió. Vanmarcke cerró su mensaje con una despedida cargada de emoción: "Milán, haremos todo lo posible para ayudar a Moeke, los hermanos, Paulien y la familia. Estoy tan orgulloso de ti. Contento de haberte conocido durante 21 años. Te amo. Nunca te olvidaré".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Lamine Yamal sufre una rotura en el bíceps femoral, se pierde el resto de la temporada pero llegará al Mundial

Lamine Yamal se rompe y todo apunta a que se perderá lo que resta de temporada, peligra el Mundial 2026

Publicidad

Deportes

El jugador de pádel 'Tato' Torres

Muere 'Tato' Torres, jugador de pádel de 27 años, en un terrible accidente

Fernando Alonso en el GP de Australia

Fernando Alonso no quiere retirarse de la F1: "Espero que no sea la última temporada"

El corredor belga Milan Bral

Muere Milan Bral, joven promesa belga del ciclismo, tras ser atropellado

Rafa Jódar celebra un punto ante Joao Fonseca
Tenis

Daniil Medvedev, rendido ante Rafa Jódar: "Es absolutamente increíble lo que está haciendo a su edad"

Davidovich, tras perder ante Casper Ruud
Mutua Madrid Open

Rafa Jódar se queda solo en Madrid tras las derrotas de Davidovich y Mérida

Chema Martínez, emulando el ritmo de carrera de Sabastian Sawe
Maratón

Chema Martínez, sobre el nuevo récord de maratón de Sawe: "Una auténtica locura, una salvajada"

El campeón de Europa de 10.000 en Múnich 2002 trata de emular al keniano Sabastian Sawe sobre una cinta de correr.

Griezmann y Cristiano se saludan antes de empezar el partido
Atlético de Madrid

Griezmann no olvida el penalti fallado ante el Madrid en 2016: "Ganar la Champions cicatrizaría esa herida"

El francés recuerda la pena máxima fallada en el segundo tiempo de la final de la Champions de 2016 ante el Real Madrid.

Mbappé, en el último partido ante el Real Betis

Mbappé, lesionado, apunta al Clásico; Militao será operado en Finlandia

Dana White junto a Donald Trump en un evento de la UFC

La surrealista reacción del jefe de la UFC tras el ataque contra Trump: "Disfruté cada minuto"

Trazado marcado por la prueba en Regumiel de la Sierra

Muere un corredor de la Muñalba Trail Xtrem tras un golpe en la cabeza

Publicidad