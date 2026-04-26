¿La recuerdas?
Así fue la imitación que Àngel Llàcer hizo de Édith Piaf en la primera gala de Tu cara me suena de la historia
Hace quince años, el actual presidente del jurado nos sorprendió metiéndose por primera vez en la peil de un artista sobre este escenario.
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Sole Giménez emocionó a todos en la tercera gala de la decimotercera edición de Tu cara me suena con su imitación de Édith Piaf. El jurado y el público se rindieron ante su ‘Non, je ne regrette rien’ y la cantante se llevó el triunfo de la noche.
Durante la valoración a Sole, Àngel Llàcer recordó que él también imitó a Édith Piaf con esta canción en la primera gala de la historia de Tu cara me suena. ¿Cuántos os acordáis de esa actuación?
Imitar a la artista francesa fue la manera de presentarse del actual presidente del jurado. Ni él, ni nadie del equipo se imaginaba todo lo que daría de sí el programa y por eso Àngel se ha emocionado tanto al disfrutar de la actuación de Sole Giménez quince años después. ¡Revive la actuación de Llàcer dándole al play al vídeo de arriba!
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