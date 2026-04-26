Así fue la imitación que Àngel Llàcer hizo de Édith Piaf en la primera gala de Tu cara me suena de la historia

Sole Giménez emocionó a todos en la tercera gala de la decimotercera edición de Tu cara me suena con su imitación de Édith Piaf. El jurado y el público se rindieron ante su ‘Non, je ne regrette rien’ y la cantante se llevó el triunfo de la noche.

Durante la valoración a Sole, Àngel Llàcer recordó que él también imitó a Édith Piaf con esta canción en la primera gala de la historia de Tu cara me suena. ¿Cuántos os acordáis de esa actuación?

Imitar a la artista francesa fue la manera de presentarse del actual presidente del jurado. Ni él, ni nadie del equipo se imaginaba todo lo que daría de sí el programa y por eso Àngel se ha emocionado tanto al disfrutar de la actuación de Sole Giménez quince años después. ¡Revive la actuación de Llàcer dándole al play al vídeo de arriba!