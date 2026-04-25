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Sole Giménez, muy emocionada tras ganar la tercera gala: "No me lo esperaba"

Después de digerir una noche mágica en la que se ha levado el triunfo, la cantante nos ha confesado cómo se siente y cómo afronta el resto del concurso.

Sole Giménez, muy emocionada tras ganar la tercera gala: "No me lo esperaba"

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Sole Giménez nos emocionó a todos en la tercera gala de Tu cara me suena 13 con su imitación de Édith Piaf. Una noche más, hubo unanimidad de doces y la cantante se llevó el triunfo con la máxima puntuación posible.

"Fue muy bonito porque no me lo esperaba y porque tuve la oportunidad de imitar a una de mis referentes", nos confesaba Sole Giménez después de asimilar la noche tan mágica que había vivido. ¡Ella no contaba con llevarse esta victoria!

"Me metí mucho en el papel. Quería hacer un homenaje a esa gran artista que tuvo una vida bastante complicada", nos explicaba la concursante recordando cómo se preparó la imitación. ¡Escucha todo lo que nos ha contado al respecto dándole al play al vídeo de arriba!

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