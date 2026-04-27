Alaska se sienta con Sonsoles Ónega esta tarde para conocer todos los proyectos de su brillante carrera

Si hay un grupo icónico en nuestro país, ese es Fangoria. Esta tarde, Sonsoles Ónega, recibe en el plató a Alaska. Habrá tiempo para repasar su brillante trayectoria, contarnos sus nuevos plantes y, por supuesto, muchas sorpresas.

A partir de las 17:00h, en directo en Antena 3, el equipo de Y ahora Sonsoles también te espera con toda la actualidad del día como, por ejemplo, el perdón a Dolores Vázquez 20 años depsués de ser encarcerlada por un crimen que no cometió.

Te esperamos, en Y ahora Sonsoles, a partir de las 17:00h, en Antena 3.