Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

Alaska se sienta con Sonsoles Ónega esta tarde para conocer todos los proyectos de su brillante carrera

A partir de las 17:00h, recibimos en plató a Alaska y te contamos toda la actualidad del día como el perdón a Dolores Vázquez.

Alaska

Publicidad

Óscar Martín
Publicado:

Si hay un grupo icónico en nuestro país, ese es Fangoria. Esta tarde, Sonsoles Ónega, recibe en el plató a Alaska. Habrá tiempo para repasar su brillante trayectoria, contarnos sus nuevos plantes y, por supuesto, muchas sorpresas.

A partir de las 17:00h, en directo en Antena 3, el equipo de Y ahora Sonsoles también te espera con toda la actualidad del día como, por ejemplo, el perdón a Dolores Vázquez 20 años depsués de ser encarcerlada por un crimen que no cometió.

Te esperamos, en Y ahora Sonsoles, a partir de las 17:00h, en Antena 3.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Alaska

Alaska se sienta con Sonsoles Ónega esta tarde para conocer todos los proyectos de su brillante carrera

2_Gajomil

La euforia se apodera de Eva al resolver por 2.450 euros: “¡Me he estrenado bien!”

Imagen de Daniel Brunner

Un exagente del FBI niega cualquier fallo en el orden de los desalojos de la administración Trump: "Hay reacción inmediata según el criterio de cada equipo"

1_Sarai
Mejores momentos | 27 de abril

¡700 euros y el supercomodín en una sola tirada! La proeza de Sarai en La ruleta

Imagen de Pilar Vidal
Recuperación Roca Rey

Pilar Vidal, sobre la actitud de Fran Rivera con la prensa: "Tiene una dicotomía. Quería que la relación entre su hija y Roca Rey fuese discreta"

Malfatti de espinacas y ricota: Karlos Arguiñano flipa con este plato "bonito y rico"
Para 4 personas

Malfatti de espinacas y ricota: Karlos Arguiñano flipa con este plato "bonito y rico"

Joseba Arguiñano enseña a hacer esta receta sana y deliciosa, perfecta para cocinar en familia y degustar tanto en la comida como en la cena.

Solomillo de cerdo al Oporto con zanahorias con el toque de Karlos Arguiñano: "Una receta para triunfar"
Para 4 personas

Solomillo de cerdo al Oporto con zanahorias con el toque de Karlos Arguiñano: "Una receta para triunfar"

La salsa queda tan deliciosa que el chef asegura: "Ya me gustaría que lo que estoy oliendo yo os llegara en casa". ¡Toma nota!

Imagen de David Alandete

David Alandete, corresponsal en Washington, desvela los detalles del intento de atentado: "La seguridad fue un fracaso estrepitoso"

Detienen a un hombre exhibicionista en Sevilla.

Ana Iris Simón: "Un hombre nos llamó para preguntarnos una dirección desde un coche y el tío estaba masturbándose"

Imagen de uno de los vecinos del municipio

Un centro de salud okupado obliga a los médicos a pasar consulta en el ayuntamiento: "Nadie puede privar a un pueblo de un servicio básico"

Publicidad