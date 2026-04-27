Entrevista
Alaska se sienta con Sonsoles Ónega esta tarde para conocer todos los proyectos de su brillante carrera
A partir de las 17:00h, recibimos en plató a Alaska y te contamos toda la actualidad del día como el perdón a Dolores Vázquez.
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Si hay un grupo icónico en nuestro país, ese es Fangoria. Esta tarde, Sonsoles Ónega, recibe en el plató a Alaska. Habrá tiempo para repasar su brillante trayectoria, contarnos sus nuevos plantes y, por supuesto, muchas sorpresas.
A partir de las 17:00h, en directo en Antena 3, el equipo de Y ahora Sonsoles también te espera con toda la actualidad del día como, por ejemplo, el perdón a Dolores Vázquez 20 años depsués de ser encarcerlada por un crimen que no cometió.
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Te esperamos, en Y ahora Sonsoles, a partir de las 17:00h, en Antena 3.
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