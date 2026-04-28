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Las confesiones de los coaches y Eva González antes del estreno de La Voz Kids: "Es un lema de vida"

Un reto que deja ver el lado más cercano de nuestros artistas y de las presentadora lleno de risas y complicidad. El 9 de mayo, estreno en Antena 3.

Luis Fonsi, coach de La Voz Kids

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La cuenta atrás para La Voz Kids ya ha comenzado y los coaches, junto a Eva González, han calentado motores con un divertido reto en el que se han lanzado preguntas entre ellos.

En este juego, Eva quiso saber qué canción representa a Luis Fonsi en este inicio de temporada. El coach lo tuvo claro: “‘No me doy por vencido’ es un lema de vida. Hay que luchar, a veces va bien y otras no, algo que va mucho con La Voz Kids”, explicó.

Edurne, coach de La Voz Kids

Fonsi recogió el testigo y lanzó una pregunta directa a Ana Mena: si fuera concursante, ¿a qué coach elegiría? Una duda que deja uno de los momentazos del reto.

Además, Edurne recordó qué canción no paraba de cantar de pequeña, mientras Orozco respondió a una de las cuestiones clave: qué consejo le daría a un niño antes de salir al escenario. Un adelanto lleno de complicidad que anticipa una temporada cargada de emoción.

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