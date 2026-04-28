Carlos Alsina, un año después del apagón: "A estas alturas Beatriz Corredor tendría que haber asumido alguna responsabilidad"

Susanna Griso ha hecho balance con Carlos Alsina (Onda Cero) del apagón que dejó a toda España sin luz hace hoy un año. Alsina destaca que no ha dimitido nadie en el ámbito político. "Red Eléctrica es una empresa tutelada por el Gobierno que es quien pone y quita presidentes", señala.

El director y presentador de Más de Uno destaca que tras ese apagón hay compañías privadas que deberían haber asumido responsabilidades. "Hay errores de la parte privada de toda esta historia. En un año no ha habido dimisiones dentro del Gobierno, no ha habido relevo dentro de Red Eléctrica ni en las compañías energéticas que haya asumido en primera persona responsabilidad alguna. "Un año después nadie ha asumido los errores que se produjeron", lamenta Susanna.

"Cuando aplicaron el protocolo se fue agravando el problema"

No tiene sentido que no se sepa nada de lo que sucedió. La tesis que defiende Red Eléctrica es que se ha aplicado el protocolo pertinente en estas ocasiones. "El informe que en su día publicó el ministerio decía que Red Eléctrica aplica el protocolo pero precisamente se agrava el problema porque generan mayor tensión en la red y eso hace que se vayan desconectando las centrales y se va agravando el problema". Cree que a estas alturas Beatriz Corredor tendría que haber asumido alguna responsabilidad. "Ella (Beatriz Corredor) viene de la política y sabe que las responsabilidades se asumen poniendo tu cargo a disposición".

El Congreso tumba hoy la prórroga de los alquileres

A no ser que el Gobierno llegue a un acuerdo de última hora con Junts el Congreso tumbará hoy la prórroga de los alquileres. Alsina destaca que hace un mes ya sabían lo que iba a pasar, no solo porque Junts va a votar en contra sin porque Junts se va a abstener de esa votación. "La consecuencia de que no se convalida el decreto es que deja de estar en vigor. La reforma ha durado lo que ha durado pero se aprobó sabiendo que esta situación se iba a producir. Tú como Gobierno tienes derecho a aprobar un decreto ley y mientras está en vigor las condiciones son las que tú has marcado, pero lo has aprobado a sabiendas de que el Congreso no te lo va a convalidar".

"Si tienes la sospecha de que el parlamento no te lo va a respaldar, no sé si tiene sentido aprobarlo para que dure un mes es una situación jurídica peculiar aunque sea legal".

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