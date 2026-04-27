Harry Styles y Zoe Kravitz estarían planeando tener un hijo: "Ya estaba pensando en hacerlo por su cuenta"

Después del divorcio de Zoe Kravitz y que su relación con Channing Tatum fuese de cero a cien a cero otra vez, cuando empezaron a aparecer los primeros rumores y fotos borrosas de su romance con Harry Styles, las redes no le dieron mucha importancia.

Pero lejos han quedado esos besos furtivos de amor de verano y, 8 meses más tarde, las fuentes aseguran que el cantante y la actriz ya están comprometidos.

Parece que su relación avanza viento en popa y sin perder tiempo, y las nuevas informaciones de su entorno cercano ya aseguran que estarían listos para tener un bebé.

Las fuentes ya llevan tiempo diciendo que Harry, de 32 años, está "deseando tener un hijo", y antes incluso estaba planteándose en hacerlo solo. Ahora estaría listo para embarcarse en ello con Zoe, de 37 años. Así lo asegura PageSix.

Lo cierto es que unas declaraciones de Styles en la versión londinense de The Times no han pasado desapercibidas y dejaban claro que el artista estaba pensando en sentar la cabeza.

Después de que su hermana, Gemma, tuviera una hija con su pareja Michal Mlynowski, Styles contaba:

"Mi hermana ha tenido un bebé, y en otro momento de mi vida, me hubiera perdido mucho de eso. Poder estar ahí, poder conocer a mi sobrina mientras crece, hace que sea muy obvio para mí qué es lo real. Fue obvio para mí que allí era donde quería estar".

El tiempo dirá si la pareja está lista para este gran paso.