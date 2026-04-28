Persecución policial de película en La línea de la Concepción para detener a un hombre acusado de homicidio

La Policía Nacional de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha detenido a un hombre por un presunto delito de homicidio, algo que la Policía descubrió cuando le investigaba por un caso de tráfico de drogas. Durante la detención se vivieron momentos de película. El individuo intentó huir por el tejado de una parcela antes de ser interceptado por los agentes.

La detención se enmarca en una investigación contra el tráfico de drogas

La escena de la persecución fue grabada desde el aire por los agentes. La intervención -desarrollada por el Grupo de Policía Judicial UDYCO II- se enmarca en una investigación contra el tráfico de drogas, en la que los agentes detectaron un punto de venta de cocaína en una finca de la localidad.

El detenido fue localizado después de largos periodos de vigilancia en los que se observó un gran tráfico de vehículos y personas compatibles con la venta de estupefacientes al por menor.

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