Vídeo: Estas son las impactantes imágenes de la DGT que muestran conductores a más de 200 km/h

Las cámaras de la DGT han vuelto a poner el foco en la velocidad y las conductas de riesgo al volante. En las últimas imágenes difundidas, varios conductores son captados circulando a más de 200 kilómetros por hora en autopistas, realizando adelantamientos indebidos y sin respetar la distancia de seguridad.

Uno de los casos más destacados muestra a un vehículo superando ampliamente los límites permitidos mientras adelanta por la derecha a otros coches. En otro momento, las imágenes registran una persecución en la que un conductor alcanza los 250 kilómetros por hora, duplicando la velocidad máxima autorizada.

Infracciones que se repiten

Según los datos de la última campaña de control de velocidad, realizada hace apenas una semana, más de 78.000 conductores fueron denunciados. Más de la mitad de estas infracciones se produjeron en autopistas y autovías, lo que evidencia un patrón de comportamiento reiterado en este tipo de vías.

Las sanciones por este tipo de conductas están tipificadas como muy graves. Superar los límites de velocidad de forma tan elevada puede conllevar multas de hasta 600 euros y la retirada de seis puntos del permiso de conducir.

Las imágenes también sitúan varios casos en Madrid y en la autopista que conecta la capital con Toledo, donde distintos conductores son captados superando los 200 kilómetros por hora.

Maniobras peligrosas en segundos

Desde el helicóptero de vigilancia en la autopista de Las Pedrizas, en Málaga, la DGT detecta otro episodio en apenas medio minuto. Un vehículo negro comete tres infracciones consecutivas: adelanta por la derecha, supera los 200 km/h y circula sin mantener la distancia de seguridad, pasando a escasos metros de otro coche.

Este tipo de conducta puede ser sancionada con 200 euros de multa y la pérdida de cuatro puntos del carnet. Además, la DGT recuerda que estas acciones están relacionadas con uno de cada seis accidentes.

En la autovía del Mediterráneo, otro conductor es grabado circulando a 208 km/h, cambiando de carril de forma reiterada. La velocidad excesiva está presente en casi el 20% de los accidentes con víctimas mortales, según los datos oficiales.

Luces y claxon: lo que dice la norma

Más allá de la velocidad, la normativa también regula otros comportamientos habituales en carretera, como el uso de las luces o el claxon. Aunque muchos vehículos incorporan sistemas automáticos de alumbrado, los conductores siguen siendo responsables de activarlos cuando sea necesario.

El uso de ráfagas de luz, frecuente para advertir a otros conductores, no está prohibido en sí mismo, pero sí limitado. El Reglamento General de Circulación establece que solo pueden utilizarse en situaciones concretas y siempre evitando deslumbramientos. "Con la misma finalidad que para las acústicas se señala en el artículo siguiente (uso del claxon) y para sustituirlas podrán efectuarse advertencias luminosas, incluso en poblado, utilizando en forma intermitente los alumbrados de corto o de largo alcance, o ambos alternativamente, a intervalos muy cortos y de modo que se evite el deslumbramiento".

El claxon, por su parte, también tiene un uso restringido. Solo puede emplearse para evitar accidentes o advertir maniobras. Su uso indebido puede suponer sanciones económicas que alcanzan los 200 euros en determinados casos.

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