“La verdad sólo tiene un camino”: ¡Salta! reta esta noche a nuevos soñadores con un premio de 50.000 euros

Manel Fuentes lo tiene claro: “La verdad sólo tiene un camino y es el único que conduce al éxito en ¡Salta!”. Efectivamente, sólo encontrando las afirmaciones correctas y evitando las falsas se puede llegar a ganar hasta 50.000 euros. Nuevos concursantes lo intentarán esta noche, tras El Hormiguero, en un nuevo programa.

Estrategia y conocimientos de cultura general serán las claves en este concurso ambientado en lo alto de un imponente puente de 40 metros de largo. Por lo tanto, la adrenalina es máxima. Si un concursante responde mal, el suelo del puente se vence y cae al vacío. Si es correcta, avanza a la siguiente ronda.

Cada ronda empieza con la elección del controller, que es quien determina el orden del juego. En esta ocasión, los concursantes se han enfrentado a una pregunta sobre los Juegos Olímpicos de Barcelona’92. ¿Sabrías la respuesta? ¡Descubre en el vídeo cómo empieza el programa de esta noche!

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