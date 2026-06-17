La maldición de Hawái: de destino soñado por Daida a provocar su caída en ¡Salta!

El sueño de Daida, tras llevar cinco años aprendiendo baile hawaiano, es precisamente viajar a Hawái. Se lo ha contado a Manel Fuentes y es el objetivo que tenía en ¡Salta!, hasta que precisamente este destino se ha convertido en la maldición que la ha hecho caer en el puente.

La concursante tinerfeña, tras empezar a jugar en el nivel 4, ha resistido hasta el séptimo. En el camino, incluso ha dado una pequeña lección de baile hawaiano al presentador. Sin embargo, cuando veía cada vez más cerca su viaje deseado, ha perdido por un pálpito equivocado. Entre las dos opciones que le parecían correctas, ha terminado saltando por la falsa.

A pesar de reconocer que nunca ha visto la serie ‘White Lotus’, ha decidido apostar por que su primera temporada se rodó en Australia. Ironías de la vida y del juego, Manel ha explicado después que se grabó… ¡en Hawái!

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