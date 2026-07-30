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Mejores momentos | 29 de julio

La impresionante voz de Marta: del góspel al hard rock, sorprende a Manel Fuentes en ¡Salta!

La concursante, cuyo nombre artístico es Marsy, ha demostrado su versatilidad porque canta en un coro góspel, pero también en un grupo de hard rock.

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Izhan, el controller, ha decidido que sea Marta la primera en empezar a jugar en este programa de ¡Salta!. La cordobesa ha llegado al concurso cargada de energía y, además, ya ha contado en su presentación que es cantante. De hecho, es camaleónica en su estilo y lo ha ido demostrando a la vez que competía.

En el primer nivel, antes de saltar, Manel Fuentes ha comentado el nombre artístico de la concursante: Marsy. Entre sus estilos, forma parte de un coro de góspel, y el presentador le ha preguntado su canción preferida dentro de este género. La cordobesa no sólo lo ha dicho, sino que se ha animado a cantar un trocito. Ha sido una buena técnica para destensar su arranque en el puente.

En el segundo nivel, Manel ha descubierto cómo suena la voz de Marsy con su otro registro: forma parte en una banda de hard rock. “Bienvenidos al lado oscuro”, ha dicho el presentador, como guiño al tema que la concursante ha cantado. ¡Pincha en el vídeo y no te pierdas su impresionante voz!

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