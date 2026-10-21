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Mejores momentos | 21 de octubre

El “talento oculto” de Felipe Reyes con la música: triunfa en La Pista gracias a Melendi

La leyenda del baloncesto ha estado muy afinada al cantar ‘Caminando por la vida’ en su duelo contra Paola Dominguín.

El “talento oculto” de Felipe Reyes con la música: triunfa en La Pista gracias a Melendi

El “talento oculto” de Felipe Reyes con la música: triunfa en La Pista gracias a Melendi

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Entre el cuarteto de invitados que ha llegado a Pasapalabra, hay una visita que se ha hecho derogar más de seis años. Felipe Reyes, leyenda del baloncesto español, participa por primera vez en la actual etapa del concurso. Por lo tanto, ha vivido un reestreno, pero ha demostrado en las pruebas que en absoluto es un principiante. De hecho, ha ganado su duelo en La Pista contra Paola Dominguín.

La canción les ha hecho viajar al año 2005. El primer fragmento les ha dejado algo desconcertados, especialmente a Paola. Para ella, lo que se ha escuchado era “ruido”. Tampoco Felipe ha reconocido el tema en ese momento y ha fallado al responder ‘Sarandonga’. Sin embargo, el verso de la letra ya le ha dejado una intuición acertada: Melendi.

Con un poco más de música, el baloncestista se ha lanzado a cantar ‘Caminando por la vida’. ¡Y no ha afinado nada mal! “¡Cuidado, el talento oculto!”, ha comentado Roberto Leal bastante impresionado con su voz. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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