Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 19 de octubre

Mario Vaquerizo se sincera sobre su papel en el musical Cabaret: “Dije en un primer momento que no”

El artista ha explicado que en un primer momento declinó el papel, pero reconoce que ahora se lo está pasando “bomba” y que no se arrepiente de haber dado el paso.

Mario Vaquerizo se sincera sobre su papel en el musical Cabaret: “Dije en un primer momento que no”

Mario Vaquerizo se sincera sobre su papel en el musical Cabaret: “Dije en un primer momento que no”

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Cuando Mario Vaquerizo visita Pasapalabra, el espectáculo está garantizado. Es sinónimo de show allá donde va, motivos por el que ha encajado perfectamente en el elenco del musical Cabaret. Roberto Leal le ha preguntado por este reto en su carrera, y el artista ha explicado cómo le llegó la oportunidad: “Dije en un primer momento que no, pero ahora no me arrepiento de nada”. También a aclarado por qué cambió de opinión: “Hay que ser valiente”.

Otro motivo para aceptar ha sido el papel: Mario encarna a Emcee, el maestro de ceremonias. “El mundo del cabaret no es ajeno a mí”, ha afirmado. Por eso, lo ha descrito como “un reto no buscado, pero un reto conseguido” con el que trata de “estar a la altura”. La mayor dificultad que ha encontrado es no ser él mismo: “Es someterme a la disciplina de un guion, una coreografía y un texto”.

Mario también ha querido hacer una reflexión sobre el propio musical: “La historia de Cabaret no envejece, por eso es uno de los mejores”. Lo que ha transmitido es la sensación de que se lo está pasando “bomba”, como ha comentado. Y ha terminado asegurando: “La vida es un cabaret”. ¡Descubre sus declaraciones al completo en el vídeo!

Moisés pierde... ¡por una tontería!: la arriesgada carambola que hace ganador a David en AlaZ

Moisés pierde... ¡por una tontería!: la arriesgada carambola que hace ganador a David en AlaZ

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Moisés pierde... ¡por una tontería!: la arriesgada carambola que hace ganador a David en AlaZ

Moisés pierde... ¡por una tontería!: la arriesgada carambola que hace ganador a David en AlaZ

Mario Vaquerizo se sincera sobre su papel en el musical Cabaret: “Dije en un primer momento que no”

Mario Vaquerizo se sincera sobre su papel en el musical Cabaret: “Dije en un primer momento que no”

La receta de Candela Serrat para el pleno en el ¿Dónde Están?: “Ya te he dicho que me gusta cocinar”

La receta de Candela Serrat para el pleno en el ¿Dónde Están?: “Ya te he dicho que me gusta cocinar”

La gesta de Fran Perea en Pasapalabra: “Es la primera vez que gano cinco segundos en esta prueba”
Mejores momentos | 19 de octubre

La gesta de Fran Perea en Pasapalabra: “Es la primera vez que gano cinco segundos en esta prueba”

Almudena Herrero
EXCLUSIVA

Almudena Herrero, expareja de Fabio Testi, tras dos décadas de silencio: "Iba de depresión en depresión, de pastilla en pastilla"

Pilar Vidal
POLÉMICA

Pilar Vidal desmiente los rumores de Roca Rey con otra mujer tras su ruptura con Tana Rivera: "No está con ninguna rubia"

Tras la ruptura con Tana Rivera, estallan los rumores de que Roca Rey podría haber estado en Navarra con otra mujer. Unos rumores que Pilar Vidal ha querido aclarar.

Niña Pastori
FAMOSOS

La acosadora de Niña Pastori, en libertad tras usar gas pimienta en su concierto: "Tenía una orden de alejamiento"

La cantante se vio obligada a paralizar el espectáculo en Alicante después de que una mujer rociara con gas pimienta a las primeras filas. La atacante tenía una orden de alejamiento anterior por parte de Niña Pastori.

Javier Clemente, Mariló Montero y Bárbara Rey se sientan esta semana en La Mesa

Javier Clemente, Mariló Montero y Bárbara Rey se sientan esta semana en La Mesa

Ceuta

Desalojan a 500 migrantes de asentamientos en Ceuta: "Se han retirado 300 toneladas de basura"

Lolimar

Un premio de lotería destapó la doble vida de su marido: "Se lo regaló su amante y ahora me debe la mitad"

Publicidad