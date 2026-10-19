Mario Vaquerizo se sincera sobre su papel en el musical Cabaret: “Dije en un primer momento que no”

Cuando Mario Vaquerizo visita Pasapalabra, el espectáculo está garantizado. Es sinónimo de show allá donde va, motivos por el que ha encajado perfectamente en el elenco del musical Cabaret. Roberto Leal le ha preguntado por este reto en su carrera, y el artista ha explicado cómo le llegó la oportunidad: “Dije en un primer momento que no, pero ahora no me arrepiento de nada”. También a aclarado por qué cambió de opinión: “Hay que ser valiente”.

Otro motivo para aceptar ha sido el papel: Mario encarna a Emcee, el maestro de ceremonias. “El mundo del cabaret no es ajeno a mí”, ha afirmado. Por eso, lo ha descrito como “un reto no buscado, pero un reto conseguido” con el que trata de “estar a la altura”. La mayor dificultad que ha encontrado es no ser él mismo: “Es someterme a la disciplina de un guion, una coreografía y un texto”.

Mario también ha querido hacer una reflexión sobre el propio musical: “La historia de Cabaret no envejece, por eso es uno de los mejores”. Lo que ha transmitido es la sensación de que se lo está pasando “bomba”, como ha comentado. Y ha terminado asegurando: “La vida es un cabaret”. ¡Descubre sus declaraciones al completo en el vídeo!