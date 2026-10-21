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Rape rebozado con borraja de Arguiñano: “Alma, corazón y vida”

Karlos Arguiñano sorprende con una receta de rape rebozado con borraja en la que ensalza la verdura, “es maravillosa” ha confesado el cocinero. Además, el rape es un pescado perfecto por no tener apenas espinas.

Rape rebozado con borraja de Arguiñano

Rape rebozado con borraja de Arguiñano: “Alma, corazón y vida”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

Cocina abierta de Karlos Arguiñano nos ha invitado ha preparar una receta de rape rebozado con borrajas. “Es un espectáculo” ha confesado el chef ante este plato sano y equilibrado.

Ingredientes (4 p.):

  • 2-3 colas de rape (900 g aprox.)
  • 600 g de borraja
  • 100 g de jamón serrano
  • 3 dientes de ajo
  • harina y huevo batido (para rebozar)
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • perejil

Elaboración:

Retira las hojas de la borraja, corta los tallos en trozos de 3-4 centímetros y lávalos bien. Calienta abundante agua con sal en una cazuela. Cuando empiece a hervir, introduce la borraja y deja que se cocine durante 10-12 minutos. Escurre y resérvala.

Cuece la borraja
Cuece la borraja | antena3.com

Calienta 6 cucharadas de aceite en una sartén. Pela los dientes de ajo, córtalos en láminas y añádelos a la sartén.

Cuando los ajos estén dorados o rubios, retíralos a un plato cubierto con papel absorbente de cocina y resérvalos. Trocea el jamón, introdúcelo y cocínalo durante 1 minuto aproximadamente. Agrega la borraja y saltea el conjunto durante 3-4 minutos.

Saltea la borraja con el jamón
Saltea la borraja con el jamón | antena3.com

Calienta 1 dedo de aceite en una sartén. Corta el rape en rodajas finas (dejando el hueso central), sazónalas, pásalas por harina y huevo batido, introdúcelas en la sartén y fríelas a fuego suave 1-2 minutos por cada lado. Retira el rape a una fuente y resérvalo.

Fríe el rape
Fríe el rape | antena3.com

Reparte la borraja con jamón en los platos y coloca encima 3-4 trozos de rape por ración. Acompaña con unos ajitos fritos y decora con perejil.

Consejo:

Seca bien los trozos de rape y sazónalos unos 10-15 minutos antes de cocinarlos; esto ayuda a "apretar" las carnes y a soltar el exceso de líquido antes de pasarlos por harina. Así conseguirás un dorado fantástico.

Consejo:

Si no encuentras rape, puedes elaborar esta receta con merluza, bacalao, abadejo…

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