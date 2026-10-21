Rape rebozado con borraja de Arguiñano: “Alma, corazón y vida”

Cocina abierta de Karlos Arguiñano nos ha invitado ha preparar una receta de rape rebozado con borrajas. “Es un espectáculo” ha confesado el chef ante este plato sano y equilibrado.

Ingredientes (4 p.):

2-3 colas de rape (900 g aprox.)

600 g de borraja

100 g de jamón serrano

3 dientes de ajo

harina y huevo batido (para rebozar)

aceite de oliva virgen extra

sal

perejil

Elaboración:

Retira las hojas de la borraja, corta los tallos en trozos de 3-4 centímetros y lávalos bien. Calienta abundante agua con sal en una cazuela. Cuando empiece a hervir, introduce la borraja y deja que se cocine durante 10-12 minutos. Escurre y resérvala.

Cuece la borraja | antena3.com

Calienta 6 cucharadas de aceite en una sartén. Pela los dientes de ajo, córtalos en láminas y añádelos a la sartén.

Cuando los ajos estén dorados o rubios, retíralos a un plato cubierto con papel absorbente de cocina y resérvalos. Trocea el jamón, introdúcelo y cocínalo durante 1 minuto aproximadamente. Agrega la borraja y saltea el conjunto durante 3-4 minutos.

Saltea la borraja con el jamón | antena3.com

Calienta 1 dedo de aceite en una sartén. Corta el rape en rodajas finas (dejando el hueso central), sazónalas, pásalas por harina y huevo batido, introdúcelas en la sartén y fríelas a fuego suave 1-2 minutos por cada lado. Retira el rape a una fuente y resérvalo.

Fríe el rape | antena3.com

Reparte la borraja con jamón en los platos y coloca encima 3-4 trozos de rape por ración. Acompaña con unos ajitos fritos y decora con perejil.

Consejo:

Seca bien los trozos de rape y sazónalos unos 10-15 minutos antes de cocinarlos; esto ayuda a "apretar" las carnes y a soltar el exceso de líquido antes de pasarlos por harina. Así conseguirás un dorado fantástico.

Consejo:

Si no encuentras rape, puedes elaborar esta receta con merluza, bacalao, abadejo…