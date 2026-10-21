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Mejores momentos | 21 de octubre

Pablo Ojeda, “happy” por decir ‘Crazy’ en La Pista: ¡hasta repite el falsete!

El nutricionista ha comenzado su nueva visita a Pasapalabra con un brillante pleno en la prueba musical en su duelo contra María José Suárez.

Pablo Ojeda, “happy” por decir ‘Crazy’ en La Pista: ¡hasta repite el falsete!

Pablo Ojeda, “happy” por decir ‘Crazy’ en La Pista: ¡hasta repite el falsete!

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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El único pleno en La Pista en este programa de Pasapalabra lo ha firmado Pablo Ojeda. El nutricionista no ha podido comenzar mejor su nueva visita al concurso: ha acertado a la primera la canción de su duelo contra María José Suárez. Con sus cinco segundos, ha decantado definitivamente el balance de la prueba a favor del equipo.

Para Pablo, el primer fragmento ha sido suficiente y eso que se ha hecho un pequeño lío al dar ‘Happy’ como primera respuesta. Inmediatamente ha reculado al cantar ‘Crazy’, con falsete incluido. “Happy estoy yo por decir crazy”, ha bromeado el invitado, protagonista musical indiscutible de la tarde junto a Felipe Reyes.

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