Pablo Ojeda, “happy” por decir ‘Crazy’ en La Pista: ¡hasta repite el falsete!

El único pleno en La Pista en este programa de Pasapalabra lo ha firmado Pablo Ojeda. El nutricionista no ha podido comenzar mejor su nueva visita al concurso: ha acertado a la primera la canción de su duelo contra María José Suárez. Con sus cinco segundos, ha decantado definitivamente el balance de la prueba a favor del equipo.

Para Pablo, el primer fragmento ha sido suficiente y eso que se ha hecho un pequeño lío al dar ‘Happy’ como primera respuesta. Inmediatamente ha reculado al cantar ‘Crazy’, con falsete incluido. “Happy estoy yo por decir crazy”, ha bromeado el invitado, protagonista musical indiscutible de la tarde junto a Felipe Reyes.

El falsete le ha gustado tanto a Roberto Leal que Pablo no se ha hecho derogar para repetirlo. ¡Eso es flow! ¡Revive este momento en el vídeo!