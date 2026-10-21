El susto de María José Suárez al ver fallar a Moisés en el ¿Dónde Están?

David y Moisés tienen una estadística fantástica en el ¿Dónde Están?, incluso privilegiada en el caso del barcelonés. Es habitual que sean ellos quienes completen el panel, a menudo a la primera. Los invitados son conocedores de su maestría y de que no suelen necesitar su ayuda. Sin embargo, esta confianza quizá excesiva ha dejado una curiosa anécdota protagonizada por María José Suárez.

La modelo y presentadora ha dado por hecho que Moisés iba a hacer pleno ya en su primer turno. Felipe Reyes había comenzado el panel y, tras fallar, el turno había pasado al concursante. Efectivamente, el riojano parecía ir bien encarrilado con los números que ocultaban palabras relacionadas con los juegos de mesa.

La sorpresa ha llegado cuando Moisés ha fallado y el turno le llegaba a María José. “¡Ay!”, ha comentado, evidenciando que no estaba preparada. Roberto Leal ha comentado después el gesto: “Te ha asustado”. Afortunadamente para el equipo azul, el concursante ha completado la tarea a la segunda. ¡Descubre en el vídeo cómo ha ocurrido!