Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 21 de octubre

El susto de María José Suárez al ver fallar a Moisés en el ¿Dónde Están?

La modelo daba por hecho que el concursante iba a completar el panel, por lo que el turno le ha llegado cuando no estaba nada preparada.

El susto de María José Suárez al ver fallar a Moisés en el ¿Dónde Están?

El susto de María José Suárez al ver fallar a Moisés en el ¿Dónde Están?

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

David y Moisés tienen una estadística fantástica en el ¿Dónde Están?, incluso privilegiada en el caso del barcelonés. Es habitual que sean ellos quienes completen el panel, a menudo a la primera. Los invitados son conocedores de su maestría y de que no suelen necesitar su ayuda. Sin embargo, esta confianza quizá excesiva ha dejado una curiosa anécdota protagonizada por María José Suárez.

La modelo y presentadora ha dado por hecho que Moisés iba a hacer pleno ya en su primer turno. Felipe Reyes había comenzado el panel y, tras fallar, el turno había pasado al concursante. Efectivamente, el riojano parecía ir bien encarrilado con los números que ocultaban palabras relacionadas con los juegos de mesa.

La sorpresa ha llegado cuando Moisés ha fallado y el turno le llegaba a María José. “¡Ay!”, ha comentado, evidenciando que no estaba preparada. Roberto Leal ha comentado después el gesto: “Te ha asustado”. Afortunadamente para el equipo azul, el concursante ha completado la tarea a la segunda. ¡Descubre en el vídeo cómo ha ocurrido!

Sinfonía de David en AlaZ: jugadón de catorce aciertos, un fallo insólito y victoria ante Moisés

Sinfonía de David en AlaZ: jugadón de catorce aciertos, un fallo insólito y victoria ante Moisés

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Sinfonía de David en AlaZ: jugadón de catorce aciertos, un fallo insólito y victoria ante Moisés

Sinfonía de David en AlaZ: jugadón de catorce aciertos, un fallo insólito y victoria ante Moisés

El susto de María José Suárez al ver fallar a Moisés en el ¿Dónde Están?

El susto de María José Suárez al ver fallar a Moisés en el ¿Dónde Están?

Pablo Ojeda, “happy” por decir ‘Crazy’ en La Pista: ¡hasta repite el falsete!

Pablo Ojeda, “happy” por decir ‘Crazy’ en La Pista: ¡hasta repite el falsete!

El “talento oculto” de Felipe Reyes con la música: triunfa en La Pista gracias a Melendi
Mejores momentos | 21 de octubre

El “talento oculto” de Felipe Reyes con la música: triunfa en La Pista gracias a Melendi

Rosa López
EXCLUSIVA

Los organizadores del reencuentro de Operación Triunfo responden a Rosa López: "Siempre que se les llama, cobran"

Mar Flores
FAMOSOS

Mar Flores explica por qué se ha ido sola de viaje: "Descubrí una mentira que me hizo daño en el corazón y me fui"

Las redes sociales de Mar Flores han estallado después de que esta publicase unos misteriosos mensajes en los que afirma que "quien salta de una relación a otra no ama, consume personas". Un mensaje que publica en un viaje que ha hecho sola.

Mónica
Hablamos con ella

El hermano de Mónica está en coma por culpa de la imprudencia de un menor: "Tiene un pronóstico muy grave"

Volvía a su casa junto a sus dos hijos y a su mujer, cuando un bloque de hormigón impactó contra la luna de su coche, dejando al hermano de Mónica en coma. La policía ha detenido a un menor de edad que se cree que pudo lanzarlo intencionadamente desde un puente.

¿Qué significa ser políticamente incorrecto? La Mesa sale a la calle para conocer la opinión de la gente

¿Qué significa ser políticamente incorrecto? La Mesa sale a la calle para conocer la opinión de la gente

María Dolores

María Dolores denuncia que su nieto quiere echarla de su casa: "No me deja vivir"

Alba Silva

Alba Silva, pareja de Sergio Rico, no quiere volver a su casa tras el robo: "Ha perdido la voz por la angustia"

Publicidad