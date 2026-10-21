En tierra lejana | 20 de octubre
“No me perdonéis”: Sahin confiesa la verdad sobre su padre y se dispara delante de Nare
La culpa por las acciones de su padre ha llevado a Sahin al límite. Ni Cihan ni Kaya han conseguido detenerlo y Nare ha presenciado un momento devastador.
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El joven ha bajado del coche desesperado y se ha dirigido hacia Kaya. “¡Mátame! Saca el arma y acaba conmigo. Es lo que me merezco por haberos traicionado”, le ha pedido, mientras Cihan trataba de detenerlo.
Kaya se ha negado a dispararle y ha intentado hacerle entender que no es responsable de lo que hizo Ecmel. Pero él no ha querido escucharle. “¡Os he traicionado a todos!”, ha repetido.
En ese momento ha salido a la luz la verdad que ha descubierto sobre él. “Mandó a asesinar a Boran”, ha confesado delante de Nare, Sadakat, Alya, Cihan y Kaya.
La matriarca de los Albora ha recordado que ella ya había advertido de lo que Ecmel era capaz, mientras Cihan intentaba convencer a su primo de que no tiene ninguna responsabilidad por las decisiones de su padre.
La culpa también le ha llevado a enfrentarse a Nare. “No puedo volver contigo. No me perdonéis. Porque ni eso me merezco”, le ha dicho llorando. Cihan ha tratado de quitarle el arma. Pero, antes de que pudieran impedirlo otra vez, ha apretado el gatillo.
Nare se ha quedado destrozada al verlo desplomarse. Sahin se ha disparado después de descubrir la verdad sobre su padre y todos esperan saber si conseguirá sobrevivir.
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