GUERRA FAMILIAR
María Dolores denuncia que su nieto quiere echarla de su casa: "No me deja vivir"
Hace 14 años, María Dolores dejó que uno de sus nietos, Juan, viviese en una de sus casas. Sin embargo hoy afirma que se la está destrozando y que le hace el día a día imposible, llegando a temer por su vida.
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María Dolores tiene 92 años y está viviendo una pesadilla por culpa de su nieto Juan. Hace 14 años le dejó vivir en una de sus casas y hoy le pide marcharse porque se la está destrozando, algo a lo que él se niega.
Según cuenta María Dolores, el objetivo de Juan es convertir el piso en una vivienda turística. Por eso, está destrozando la vivienda que para su abuela está llena de recuerdos.
La vida de María Dolores, que vive en otro piso del mismo edificio, se ha convertido en una pesadilla. Esta denuncia que Juan no solo se niega a marcharse del piso, sino que además la habría robado y habría intentado agredirla. "Me ha intentado tirar por las escaleras", afirma María Dolores.
Por su parte, Juan niega las acusaciones y sostiene que es su abuela quien está intentando boicotearlo a él, echando aceite en sus escaleras, rompiéndole las ventanas... Algo que la propia María Dolores admite y justifica: "Quiero que se vaya, no voy a esperar a que me eche".
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María Dolores está desesperada y le pide a Juan que se marche: "Quiere matarme, de una forma o de otra". ¿Logrará recuperar su vivienda?
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