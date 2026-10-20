¡A todo o nada! Moisés, con un fallo, se juega superar los 22 aciertos de David en AlaZ

El desenlace de este AlaZ ha dejado una curiosa paradoja: David ha hecho una notable prueba de 22 aciertos sin fallos, pero Moisés ha contado con opciones de ganar pese a haber cometido un error. El triunfo se ha decidido en una última respuesta del concursante riojano: ¡a todo o nada! Ha sido un final de infarto en un programa que había comenzado con la misma tensión: a punto de quedar eliminado de Pasapalabra tras fallar en la Silla Azul.

La conclusión de este duelo en AlaZ es que los dos concursantes han estado brillantes, cada uno en una circunstancia. David ha estado impecable desde el inicio, con un arranque de doce aciertos. Con dos turnos más, ya tenía 21 letras en verde. Después, ha sumado la Z y se ha plantado. Ha sido rápido y muy eficaz.

En cambio, Moisés ha remado con más dificultad, especialmente tras cometer un fallo bastante tempranero. Poco a poco, ha ido remontando y ha llegado a empatar los 22 aciertos de su rival. Sin embargo, el error le obligaba a superar ese resultado y a arriesgar. ¿Completará la hazaña? ¡No te pierdas este AlaZ en el vídeo!