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Alba Silva, pareja de Sergio Rico, no quiere volver a su casa tras el robo: "Ha perdido la voz por la angustia"

El futbolista Sergio Rico y su pareja, Alba Silva, han sufrido un violento robo en su casa de Sevilla. Un asalto tras el que nuestro colaborador Nacho Gay ha podido hablar con la influencer.

Alba Silva

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Sergio Rico y su pareja, Alba Silva, estaban cenando en su vivienda de Sevilla junto a sus dos hijos y la madre de la influencer, cuando cinco encapuchados asaltaron la casa. Estos iban armados y fueron especialmente violentos con el futbolista.

Sergio Rico

Los asaltantes maniataron a Sergio Rico y amenazaron a la familia para hacerse con los objetos de valor, que ascendían a cifras millonarias. Antes de irse, encerraron a la familia en el sótano y encañonaron al guardia de seguridad de la urbanización.

El botín que se llevaron asciende a mínimo 600.000 euros en joyas y relojes. Sin embargo, hubo dos piezas que los ladrones no se llevaron a petición de Alba: su anillo de compromiso y una pulsera que Sergio Rico le regaló con motivo del nacimiento de su hija.

Pese a que Sergio Rico se llevó la peor parte y la más violenta del asalto, es Alba la que se encuentra peor psicológicamente tras el robo. Tanto es así que nuestro colaborador Nacho Gay, que ha podido hablar con ella, asegura que apenas tiene un hilo de voz. "En un acto reflejo, por la angustia, perdió la voz y, dos días después no la ha recuperado", afirma Nacho Gay.

El miedo de la pareja es tal, que según informa Gema López, Alba Silva no quiere volver a la casa. "No saben ni siquiera si volverán a la urbanización", asegura la periodista, "no tienen previsión de vivir allí".

El matrimonio tuvo que ser atendido tras el asalto a la vivienda, tanto física como psicológicamente. Un asalto que vivieron frente a la mirada de sus dos hijos.

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