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"No es un robo intencionado": Lucía Caraballo confiesa qué no puede evitar llevarse de los rodajes

Lucía Caraballo ha dejado una de las confesiones más curiosas de su visita a El Hormiguero: parte de la ropa interior que lleva pertenece a los personajes que interpreta. La actriz ha explicado cómo acaba quedándose con esas prendas.

Lucía Caraballo confiesa qué no puede evitar llevarse de los rodajes

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Lucía Caraballo ha desvelado en El Hormiguero una curiosa costumbre que tiene gracias a los rodajes: quedarse con parte de la ropa interior que utiliza para sus personajes. La actriz ha contado que en su armario terminan las bragas, los sujetadores y hasta los calcetines que lleva durante las grabaciones.

"Las bragas que llevo ahora mismo son de un personaje", ha confesado entre risas. Lucía ha explicado que las prendas llevan una etiqueta con el nombre del personaje al que pertenecen y que, después del rodaje, acaban en su casa. Ha sido una de las anécdotas más divertidas de la visita.

Trancas y Barrancas también han querido saber si Pablo Motos se llevaría algo del programa a casa. El presentador ha asegurado que no robaría nada, dando pie a otro momentazo durante la entrevista. ¡No te lo pierdas!

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