Mejores momentos | 19 de octubre
La gesta de Fran Perea en Pasapalabra: “Es la primera vez que gano cinco segundos en esta prueba”
Pese a ser músico, nunca había hecho un pleno en La Pista hasta ahora y lo ha conseguido gracias a Mecano y su éxito ‘Maquillaje’.
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Lo que ha conseguido Fran Perea en este programa de Pasapalabra se ha merecido un gran aplauso. De hecho, lo ha celebrado por todo lo alto. “Yo invito a agua”, ha bromeado. Por increíble que parezca, pese a sus numerosas visitas al concurso, nunca había firmado un pleno en La Pista. ¡Al fin lo ha logrado!
Tras viajar al año 1982, su alegría ha ido creciendo por momentos. Primero, ha sido más rápido con el pulsador que Topacio Fresh. Y, después, ha tardado apenas un instante en reconocer la canción. “No me mires, no me mires…”, ha empezado a cantar. Gracias a Mecano y su éxito ‘Maquillaje’, ha logrado la gesta que tanto se le resistía.
Es un dato que sólo él sabía y, por eso, lo ha contado: “Es la primera vez que gano cinco segundos en esta prueba”. Y, mientras el público le ovacionaba por esta gesta, ha afirmado: “Quiero que se celebre”. ¡Revive este momentazo en el vídeo!
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