Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 19 de octubre

La gesta de Fran Perea en Pasapalabra: “Es la primera vez que gano cinco segundos en esta prueba”

Pese a ser músico, nunca había hecho un pleno en La Pista hasta ahora y lo ha conseguido gracias a Mecano y su éxito ‘Maquillaje’.

La gesta de Fran Perea en Pasapalabra: “Es la primera vez que gano cinco segundos en esta prueba”

La gesta de Fran Perea en Pasapalabra: “Es la primera vez que gano cinco segundos en esta prueba”

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Lo que ha conseguido Fran Perea en este programa de Pasapalabra se ha merecido un gran aplauso. De hecho, lo ha celebrado por todo lo alto. “Yo invito a agua”, ha bromeado. Por increíble que parezca, pese a sus numerosas visitas al concurso, nunca había firmado un pleno en La Pista. ¡Al fin lo ha logrado!

Tras viajar al año 1982, su alegría ha ido creciendo por momentos. Primero, ha sido más rápido con el pulsador que Topacio Fresh. Y, después, ha tardado apenas un instante en reconocer la canción. “No me mires, no me mires…”, ha empezado a cantar. Gracias a Mecano y su éxito ‘Maquillaje’, ha logrado la gesta que tanto se le resistía.

Es un dato que sólo él sabía y, por eso, lo ha contado: “Es la primera vez que gano cinco segundos en esta prueba”. Y, mientras el público le ovacionaba por esta gesta, ha afirmado: “Quiero que se celebre”. ¡Revive este momentazo en el vídeo!

Mario Vaquerizo se sincera sobre su papel en el musical Cabaret: “Dije en un primer momento que no”

Mario Vaquerizo se sincera sobre su papel en el musical Cabaret: “Dije en un primer momento que no”

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Moisés pierde... ¡por una tontería!: la arriesgada carambola que hace ganador a David en AlaZ

Moisés pierde... ¡por una tontería!: la arriesgada carambola que hace ganador a David en AlaZ

Mario Vaquerizo se sincera sobre su papel en el musical Cabaret: “Dije en un primer momento que no”

Mario Vaquerizo se sincera sobre su papel en el musical Cabaret: “Dije en un primer momento que no”

La receta de Candela Serrat para el pleno en el ¿Dónde Están?: “Ya te he dicho que me gusta cocinar”

La receta de Candela Serrat para el pleno en el ¿Dónde Están?: “Ya te he dicho que me gusta cocinar”

La gesta de Fran Perea en Pasapalabra: “Es la primera vez que gano cinco segundos en esta prueba”
Mejores momentos | 19 de octubre

La gesta de Fran Perea en Pasapalabra: “Es la primera vez que gano cinco segundos en esta prueba”

Almudena Herrero
EXCLUSIVA

Almudena Herrero, expareja de Fabio Testi, tras dos décadas de silencio: "Iba de depresión en depresión, de pastilla en pastilla"

Pilar Vidal
POLÉMICA

Pilar Vidal desmiente los rumores de Roca Rey con otra mujer tras su ruptura con Tana Rivera: "No está con ninguna rubia"

Tras la ruptura con Tana Rivera, estallan los rumores de que Roca Rey podría haber estado en Navarra con otra mujer. Unos rumores que Pilar Vidal ha querido aclarar.

Niña Pastori
FAMOSOS

La acosadora de Niña Pastori, en libertad tras usar gas pimienta en su concierto: "Tenía una orden de alejamiento"

La cantante se vio obligada a paralizar el espectáculo en Alicante después de que una mujer rociara con gas pimienta a las primeras filas. La atacante tenía una orden de alejamiento anterior por parte de Niña Pastori.

Javier Clemente, Mariló Montero y Bárbara Rey se sientan esta semana en La Mesa

Javier Clemente, Mariló Montero y Bárbara Rey se sientan esta semana en La Mesa

Ceuta

Desalojan a 500 migrantes de asentamientos en Ceuta: "Se han retirado 300 toneladas de basura"

Lolimar

Un premio de lotería destapó la doble vida de su marido: "Se lo regaló su amante y ahora me debe la mitad"

Publicidad