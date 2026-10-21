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¿Qué significa ser políticamente incorrecto? La Mesa sale a la calle para conocer la opinión de la gente

¿Se puede opinar libremente o cada vez tenemos más miedo a hablar? La Mesa pone sobre la mesa el debate de lo políticamente incorrecto y sale a la calle para preguntar a los ciudadanos qué significa para ellos y qué opiniones se atreven a expresar.

¿Qué significa ser políticamente incorrecto? La Mesa sale a la calle para conocer la opinión de la gente

¿Qué significa ser políticamente incorrecto? La Mesa sale a la calle para conocer la opinión de la gente

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Alejandro Hergon
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Desde defender ideas contrarias a lo que piensa la mayoría hasta saltarse las normas sociales o expresar quejas sobre comportamientos cotidianos, los entrevistados comparten sus puntos de vista sobre los límites de la opinión y la libertad de expresión. ¿Qué significa realmente ser políticamente incorrecto? ¿Decir lo que uno piensa sin filtros o atreverse a expresar aquello que otros prefieren no escuchar?

¿Qué significa ser políticamente incorrecto?

Las respuestas recogidas en la calle muestran diferentes formas de entender el concepto. Algunos lo relacionan con expresar opiniones que pueden generar rechazo, mientras que otros lo vinculan con comportamientos considerados de mala educación. También hay espacio para críticas cotidianas, como el uso del altavoz del móvil en el transporte público o las molestias que pueden surgir al compartir espacios con otras personas.

Debate con Javier Clemente, Mariló Montero y Bárbara Rey

El debate continuará en La Mesa con Javier Clemente, Pepe Navarro, Mariló Montero, Bárbara Rey y Tania Llasera. Los invitados pondrán sobre la mesa sus puntos de vista sobre la libertad de expresión, las opiniones que generan controversia y los límites sociales de lo que decimos.

Una conversación para reflexionar sobre si hoy existe más miedo a expresar determinadas ideas o si, por el contrario, ser políticamente incorrecto consiste precisamente en atreverse a decir lo que uno piensa, aunque no todo el mundo esté de acuerdo.

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