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La cadena de terremotos obliga a los vecinos de Granada a abandonar sus casas: "Tengo una ansiedad horrible"

Muchos vecinos de Granada están viviendo un auténtico sinvivir ante una actividad sísmica que no da tregua. El miedo y la inseguridad les ha llevado a abandonar sus viviendas y refugiarse en la calle ante el temor de que se produzcan nuevos terremotos.

Terremoto

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Seis terremotos de diferentes magnitudes han sacudido Granada este miércoles. El municipio acumula ya más de una veintena de réplicas, aunque, por el momento, no se han registrado víctimas mortales ni daños estructurales graves. Sin embargo, el miedo se ha instalado entre los vecinos, muchos de los cuales han sido desalojados de sus viviendas o han optado por refugiarse en parques ante el temor a nuevos temblores.

La gran pregunta que se hacen los ciudadanos es por qué Granada no deja de temblar. Después del terremoto del martes, de magnitud 4,8, la actividad sísmica no ha cesado. Nuestro reportero Pablo Muñiz asegura que la situación está siendo "terrible" y señala que desde la madrugada del viernes al sábado se han registrado 372 seísmos de diferentes magnitudes.

Entre los afectados se encuentra Iván, un vecino de Ogíjares, que asegura tener "la casa muy devastada". Aunque no se han producido problemas estructurales graves, reconoce que "el miedo persiste" y que la situación les ha impedido recuperar la normalidad. Algunos vecinos llevan ya "cinco días y cinco noches durmiendo en la calle" por temor a regresar a sus viviendas.

Sandra es otra de las vecinas afectadas y asegura que no está dispuesta a volver a casa por los "sonidos horribles" que acompañan a los temblores. "Tengo una ansiedad horrible", explica. "Pienso que entro y se me van a caer las cosas". Por este motivo, está viviendo en una furgoneta mientras espera a que la situación se calme y pueda recuperar la tranquilidad.

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