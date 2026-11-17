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Noemí renunció a su vida para ser una 'mujer tradicional': "Descubrir su infidelidad fue mi liberación"
Tras pasar 22 años dedicada en cuerpo y alma a su marido y a sus hijos, Noemí tuvo que aprender a rehacer su vida después del divorcio. Una realidad en la que se vio perdida y sin el apoyo del que dependía completamente.
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Noemí conoció al que fue su marido con apenas 20 años y su matrimonio duró 22. Más de dos décadas en las que ella renunció a su vida, a su trabajo y a su entorno social para dedicarse a él y a su familia. Era lo que hoy se conoce como 'mujer tradicional' o 'tradwife'.
Durante aquellos años, Noemí estaba orgullosa de la vida que había elegido, pero algo le cambió la vida por completo: descubrió que su marido le había sido infiel a los 43 años. "Normalicé esa vida y consideré que era feliz con esa vida", asegura, "descubrir la infidelidad fue mi liberación".
Cuando Noemí decidió separarse de su marido, se vio sin trabajo, sin autoestima ni apenas círculo social, teniendo que empezar una nueva vida. Sin embargo, apenas unos días después de dejarle encontró trabajo y se convirtió en una nueva mujer, independiente emocional y económicamente.
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Ahora, tras empezar una nueva vida, Noemí se arrepiente de haberse dejado a sí misma para cuidar a los demás. Una decisión que de la que hoy habla públicamente y que, por suerte, pudo remendar a tiempo.
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