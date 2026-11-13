De tanto decir “Te quiero”, Moisés acaba ganando en Pasapalabra con Hombres G

El lado más romántico de Moisés ha salido a relucir en Pasapalabra gracias a Hombres G. En realidad, ha sido la canción lo que le ha empujado a ponerse meloso. De tanto decir “Te quiero”, Roberto Leal le ha acabado confirmando su victoria en La Pista.

Ni Moisés ni David han reconocido el tema con el primer fragmento. De hecho, el alfareño ha improvisado una sorprendente mezcla cantando la letra de ‘Si yo tuviera una escoba’ con la melodía de ‘Bajo la luz de la luna’. Ha sido una forma de salir de ese momento de presión, aunque por su mente ya estaba rondando algo cercano al acierto.

Moisés lo ha demostrado justo después, cuando Roberto Leal ha dado un verso de la canción. Lo que tenía seguro es que “te quiero” se repite muchas veces. Efectivamente, hasta el punto… ¡de que es el título! Él mismo se ha asombrado al descubrirlo. ¡Revívelo en el vídeo!