El bonito gesto de David con Moisés en Pasapalabra que las cámaras no captaron

Cada empate en Pasapalabra permite ver los ánimos de los concursantes más relajados al comenzar el programa del día siguiente. David y Moisés firmaron tablas y, además, con mucho mérito al llegar a 23 aciertos. Llevan ya una pequeña racha sin tener que pasar por la Silla Azul. “Nos estamos acostumbrando”, ha comentado Roberto Leal tras lo vivido en el pasado AlaZ.

En este arranque de la tarde, Lucía Hoyos ha hecho un inciso para revelar algo que ocurrió durante el duelo y que no captaron las cámaras. “Cuando acertó Moisés, David dijo ‘¡bien!’ y me pareció un compañerismo y algo tan bonito…”, ha asegurado sobre el momento en el que se confirmó el empate. Por eso, ha pedido un aplauso para los dos concursantes.

Martín Fiz también ha elogiado el “sprint final” que protagonizaron David y Moisés. “Me habrían ganado a mí también”, ha bromeado. Marilia se ha sumado a estos reconocimientos: “Se ve desde casa que hay muy buen rollo en este programa, que es maravilloso, pero el compañerismo que hay además es muy emocionante, son dos personas increíbles”.