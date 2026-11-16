Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 16 de noviembre

El bonito gesto de David con Moisés en Pasapalabra que las cámaras no captaron

Lucía Hoyos ha revelado este detalle que refleja el gran compañerismo que existe entre los dos concursantes.

El bonito gesto de David con Moisés en Pasapalabra que las cámaras no captaron

El bonito gesto de David con Moisés en Pasapalabra que las cámaras no captaron

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Cada empate en Pasapalabra permite ver los ánimos de los concursantes más relajados al comenzar el programa del día siguiente. David y Moisés firmaron tablas y, además, con mucho mérito al llegar a 23 aciertos. Llevan ya una pequeña racha sin tener que pasar por la Silla Azul. “Nos estamos acostumbrando”, ha comentado Roberto Leal tras lo vivido en el pasado AlaZ.

La divertida respuesta de Moisés que sirve para cerrar su AlaZ: “Hasta aquí llegamos”

La divertida respuesta de Moisés que sirve para cerrar su AlaZ: “Hasta aquí llegamos”

En este arranque de la tarde, Lucía Hoyos ha hecho un inciso para revelar algo que ocurrió durante el duelo y que no captaron las cámaras. “Cuando acertó Moisés, David dijo ‘¡bien!’ y me pareció un compañerismo y algo tan bonito…”, ha asegurado sobre el momento en el que se confirmó el empate. Por eso, ha pedido un aplauso para los dos concursantes.

Martín Fiz también ha elogiado el “sprint final” que protagonizaron David y Moisés. “Me habrían ganado a mí también”, ha bromeado. Marilia se ha sumado a estos reconocimientos: “Se ve desde casa que hay muy buen rollo en este programa, que es maravilloso, pero el compañerismo que hay además es muy emocionante, son dos personas increíbles”.

David iguala los 23 aciertos de Moisés en su último turno en AlaZ

Empate de altura: David iguala los 23 aciertos de Moisés en su último turno en AlaZ

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

“¡Quiero bailar!”: Martin Fiz destapa su lado más desinhibido en Pasapalabra

“¡Quiero bailar!”: Martin Fiz destapa su lado más desinhibido en Pasapalabra

El bonito gesto de David con Moisés en Pasapalabra que las cámaras no captaron

El bonito gesto de David con Moisés en Pasapalabra que las cámaras no captaron

Dani Alves y Joana Sanz

Joana Sanz, "muy aliviada" tras salir a la luz su ruptura con Dani Alves: "Tenía necesidad de que se conociera"

Alba y Antonio Tejado
EXCLUSIVA

Alba Muñoz, exmujer de Antonio Tejado, estalla tras la pelea con su familia: "Me niego a que se mienta con lo que viví"

Tamara Gorro y Cayetano Rivera
Exclusiva

Tamara Gorro rompe su relación con Cayetano Rivera: "Necesita priorizarse a sí misma y a sus hijos"

Elena
EN PLATÓ

El dolor de una madre al aceptar que dos de sus hijas quieren ser monjas: "He llorado una barbaridad"

Dos de las cuatro hijas de Elena han decidido meterse a monjas en cuestión de tres años. Una decisión que a la familia les costó mucho afrontar.

Elia
NOS LO CUENTA

Exige la pensión de viudedad, pese a haberse divorciado hace siete años: "Estuvimos casados 30 años"

Elia estuvo casada con su exmarido 30 años y, aunque se separó hace siete, ninguno rehízo su vida. Ahora, lucha por que le concedan la pensión que le ha sido rechazada por la justicia.

Condena Luis Lorenzo y Arancha Suárez Palomino

Una amiga de la tía Isabel celebra la condena a Luis Lorenzo y Arancha Suárez Palomino: "Tienen que pagar"

Cómo organizar tu dinero para acercarte a tus próximos objetivos 

Cómo organizar tu dinero para acercarte a tus próximos objetivos 

Permisos retribuidos

Julia, a favor de los permisos retribuidos para cuidar de los amigos: "No tengo pareja ni hijos y me siento discriminada"

Publicidad