La huelga de maquinistas convocada por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) suma una nueva jornada. Una huelga a la que se han sumado trabajadores de Adif, Ouigo e Iryo, que reclaman mayores garantías de seguridad.

El parón de los maquinistas y la falta de información han sembrado el caos en muchas estaciones de nuestro país. Tanto que los pasajeros y Renfe denuncian que no se han cumplido los servicios mínimos.

David Cuéllar es un joven pasajero afectado por la huelga. Pese a que ha salido con más tiempo de lo habitual de casa, denuncia que ha tardado tres horas en llegar al trabajo.

"Los servicios mínimos no se cumplían y la información que ponía en las pantallas no se correspondían con la realidad", afirma David. Este se ha visto obligado a coger un transporte alternativo que también estaba colapsado. Una huelga que le ha afectado a su jornada de trabajo y que podría extenderse en el tiempo.