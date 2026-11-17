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David, pasajero afectado por la huelga de maquinistas: "Los servicios mínimos no se cumplían"
Nueva jornada de huelga para los maquinistas y el sistema ferroviario español. Un parón que ha sembrado el caos en la mayoría de las estaciones, donde los pasajeros denuncian que no se han cumplido los servicios mínimos.
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La huelga de maquinistas convocada por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) suma una nueva jornada. Una huelga a la que se han sumado trabajadores de Adif, Ouigo e Iryo, que reclaman mayores garantías de seguridad.
El parón de los maquinistas y la falta de información han sembrado el caos en muchas estaciones de nuestro país. Tanto que los pasajeros y Renfe denuncian que no se han cumplido los servicios mínimos.
David Cuéllar es un joven pasajero afectado por la huelga. Pese a que ha salido con más tiempo de lo habitual de casa, denuncia que ha tardado tres horas en llegar al trabajo.
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"Los servicios mínimos no se cumplían y la información que ponía en las pantallas no se correspondían con la realidad", afirma David. Este se ha visto obligado a coger un transporte alternativo que también estaba colapsado. Una huelga que le ha afectado a su jornada de trabajo y que podría extenderse en el tiempo.
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