Tamara Gorro y Cayetano Rivera han roto su relación apenas un año después de confirmarse. Una decisión que, según informaba Nacho Gay en Y ahora Sonsoles, tomó la propia Tamara después de un tiempo de "idas y venidas".

La ruptura habría estado motivada por la necesidad de Tamara Gorro de centrarse en su salud y en su familia tras uno de los años más complicados de su vida. Después de haber estado ingresada por problemas de salud, la influencer necesita tiempo para dedicarse a sí misma y a sus hijos.

Pese a haber tomado caminos por separado, ambos mantienen una buena amistad y continúan hablando prácticamente a diario. Tal es la buena sintonía entre ambos, que según informa Isabel Rábago, el torero está tranquilo. "Está a sus cosas, no tienen ningún tipo de preocupación", afirma la periodista.

Aunque aún no se ha pronunciado ninguno de los dos acerca de la ruptura, parece que Tamara estaría muy segura de su decisión, al menos a corto plazo. Según Nacho Gay, esta no descarta que en un futuro sus caminos vuelvan a cruzarse. ¿Es este un punto y aparte de su relación o un punto y final?