David y Moisés están convirtiendo en cotidiano el empezar Pasapalabra relajados, sin tener que pasar por la Silla Azul. Los dos concursantes volvieron a empatar en el pasado AlaZ y Roberto Leal ha dado un dato sorprendente: llevan cuatro programas seguidos firmando tablas. “No es normal”, ha comentado el presentador.

Las fuerzas entre los dos concursantes están más igualadas que nunca. Moisés ha señalado cómo hace pocos días el propio Roberto reconocía que estaban empatando poco. Pues ahora se está acumulando ese resultado: el riojano y el barcelonés han situado la estadística en 17 AlaZ en tablas de los 48 que han disputado juntos.

Además, David ha señalado que, aunque en el último empate ha sido a 22 aciertos, pudo haber sido a 23. Moisés se cohibió con una respuesta y él mismo habría tenido un as más. Estuvieron “amarrategui”, como ha descrito el capitán del equipo azul.