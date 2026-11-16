Mejores momentos | 16 de noviembre
Marilia recupera la magia de Ella Baila Sola en Pasapalabra cantando ‘Amores de barra’
El plató de Pasapalabra se ha llenado de nostalgia cuando Marilia ha empezado a cantar este éxito, sólo con su voz y su guitarra, y todo el público se ha sumado a ella.
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Ha sido un momento mágico. Por unos instantes, Pasapalabra ha viajado tres décadas atrás. Marilia ha convertido el plató en un pequeño concierto improvisado al rescatar uno de los temas más recordados de Ella Baila Sola, despertando una oleada de nostalgia entre invitados, concursantes y público. Como ya comentó durante esta visita, está celebrando 30 años de carrera, desde que alcanzó el éxito con este mítico dúo.
Su próxima gran cita será un concierto en la madrileña sala Galileo Galilei. Bromeando con el resto de invitados, Marilia ha asegurado que Lucía Hoyos va a estar “de gogó”, Nacho García se ha propuesto para tocar “los platillos” y Martín Fiz “va a estar corriendo por ahí”.
Sólo con su voz y su guitarra, Marilia ha empezado a cantar ‘Amores de barra’. Se ha notado que es una canción que forma parte de la banda sonora de toda una generación porque todo el plató se ha unido a ella, creando un momento cargado de complicidad y recuerdos. ¡Disfrútalo en el vídeo!
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