El hospital de Los Montalvos (Salamanca) ha sido el escenario de una historia que parece de película: intercambiaron los expedientes de dos pacientes, provocando la muerte de uno de ellos. El otro continúa ingresado.

Ambos entraron en estados de salud delicados y sin posibilidad de comunicarse. Fue entonces cuando un error administrativo hizo que las pulseras identificativas se cruzaran.

Las familias descubrieron el error cuando uno de ellos falleció y se dieron cuenta de que estaban velando a alguien que no conocían. Por otro lado, la familia de la persona que estaba ingresada, que ya había denunciado que no era su familiar, también estaba cuidando de un desconocido.

El asunto está ya siendo investigado por la Policía Nacional, para tratar de esclarecer también si se les facilitó medicación incorrecta. ¿Cómo pudo ocurrir algo así?