A escasos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, continúa la campaña electoral. Hoy mismo se ha aprobado una subida del salario mínimo a 1.286 euros en 14 pagas. Además, también se ha acordado una subida del sueldo a los funcionarios un 4.5%.

Esta medida beneficia a millones de trabajadores. Sin embargo, también afecta a los empresarios como Luis Almansa, que tiene 40 personas trabajando en su empresa.

Luis cree que la medida está bien y que, para que el país vaya bien, deben subir los salarios. Sin embargo, denuncia el momento en el que ha llegado, tachando la medida de electoralista. Además, sostiene que, mientras los salarios suben, los empresarios no reciben ninguna bonificación. "Si tuviésemos una ayuda en condiciones, el empresario podría pagar más al obrero", advierte Almansa.

Muchos empresarios y trabajadores saldrán a votar el 29 de noviembre, condicionados por medidas como esta. Un día marcado en los calendarios que determinará el futuro de nuestro país.