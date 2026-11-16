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Mejores momentos | 16 de noviembre

“¡Quiero bailar!”: Martin Fiz destapa su lado más desinhibido en Pasapalabra

El atleta ha hecho pleno gracias a Rigoberta Bandini y se ha convertido en el rey de La Pista al ritmo de ‘Ay mama’.

“¡Quiero bailar!”: Martin Fiz destapa su lado más desinhibido en Pasapalabra

“¡Quiero bailar!”: Martin Fiz destapa su lado más desinhibido en Pasapalabra

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Acostumbrado a recorrer kilómetros y kilómetros en las carreras más exigentes, Martín Fiz ha demostrado en Pasapalabra que también sabe moverse cuando la música toma el protagonismo. El atleta ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de la tarde cuando, al empezar su duelo contra Lucía Hoyos, ha anunciado efusivamente: “¡Quiero bailar!”. ¡Y lo ha hecho!

Eso sí, el momento se ha hecho derogar un poco porque no han reconocido la canción hasta que ha sonado el segundo fragmento. Haciendo memoria muy poco a poco, Martín ha acabado llegando al estribillo de ‘Ay mamá’, el popular tema de Rigoberta Bandini. El acierto le ha permitido sumar tres segundos para Moisés y también sacar a relucir una faceta mucho menos conocida por los espectadores.

El deportista se ha dejado llevar por la música y ha soltado toda la tensión del duelo. Su reacción ha contagiado al resto y ha convertido la prueba en una pequeña fiesta improvisada. ¡Revívelo en el vídeo!

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