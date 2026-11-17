Una importante revelación, una prueba de vestido de novia, un beso y la dirección de la empresa en juego en Sueños de libertad.

Esto es todo lo que va a pasar en el próximo capítulo

Las cosas se van a tensar mucho en la empresa, especialmente para Gabriel. Damián hará una visita a su sobrino donde le contará todo lo que sabe: o dimite en menos de veinticuatro horas o Félix le contará a Brossard su implicación en el accidente de la caldera. ¡Aportando pruebas! ¿Qué va a hacer Gabriel?

Cada vez falta menos para el enlace entre Valentina y Andrés, y en la casa grande se preparan para ello. En una visita de Julia y Begoña a la casa, la enfermera tendrá que ver cómo Valentina tiene la prueba de su vestido de novia para la boda.

¡Y se romperá por dentro! ¿Tiene pensado hablar con Andrés antes de su boda? ¿Querrá confesarle sus sentimientos?

Por su parte, Tasio le hará una importante confesión a Damián, producto de la rabia. El joven, harto de quedar siempre por debajo de su hermano Andrés en lo que a esfuerzos para la empresa se refiere, le desvelará a su padre el incidente con Antoine Brossard... ¿Cómo se lo tomará Gabriel?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.