Un momento de complicidad entre Cihan y Alya ha terminado de la peor manera En tierra lejana. Mientras tomaban una infusión, ambos hablaban sobre cómo explicar a Cihan Deniz su divorcio y coincidían en que el pequeño necesita tiempo para asimilar la situación.

La conversación se ha vuelto más íntima cuando Cihan ha confesado sus nervios ante Alya. Sin embargo, Boran ha aparecido en la cocina y ha cuestionado que estuvieran juntos a esas horas. Pese a las explicaciones de ella, él ha insistido en que continúa siendo su mujer, independientemente de la decisión judicial.