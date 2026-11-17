DENUNCIA
Sara denuncia que el presunto asesino de su hermano está en libertad: "La vida de mi hermano no vale 40.000 euros"
El hermano de Sara, Ángel Luis, falleció tras la paliza que le propinó un hombre en una discusión de tráfico. Ahora, tras pasar cinco meses en la cárcel y pagar la fianza, el agresor está en libertad y a la espera de juicio.
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Ángel Luis sufrió una brutal agresión que le ha costado la vida. El motivo de la paliza fue una discusión de tráfico: él estaba desmontando las casetas de la feria de Sevilla cuando un coche se saltó un semáforo y casi lo atropella. El conductor salió del coche y, en mitad de una discusión, agredió a Ángel Luis. Aunque los servicios de emergencia intentaron reanimarle, las graves lesiones en la cabeza acabaron provocándole la muerte al día siguiente.
El presunto agresor fue detenido y ha pasado cinco meses en prisión, pero ahora ha recuperado la libertad tras pagar una fianza de 40.000 euros. Una decisión que ha vuelto a despertar el dolor y la indignación de la familia de Ángel Luis.
Sara, la hermana de la víctima, considera insuficiente esta medida y siguen reclamando justicia por su muerte. "La vida de mi hermano ni la de nadie vale 40.000 euros", afirma Sara, "no debería de haber salido hasta que termine con su condena".
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La familia de Ángel Luis tiene claro que no parará hasta que se haga justicia por su muerte. Una lucha cuyo objetivo es volver a meter a su agresor en la cárcel: "Queremos que se haga justicia y que esta persona esté en prisión".
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