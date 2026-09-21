Moisés confunde samba con salsa y David baila en AlaZ: ¡a dos del bote de 1.054.000 euros!

Los fallos de Moisés en los últimos AlaZ están siendo tan llamativos como trascendentales, pues han sido decisivos en su derrota. Si en el programa anterior fue un bollo conocido como mostacho el que le amargó el desenlace [ENLACE A Un “mostachón” amarga la remontada de Moisés: dulce derrota frente a David en AlaZ], esta vez lo que ha perdido es el ritmo al confundir samba con salsa. David ha sido quien ha podido bailar con 23 aciertos, a sólo dos del bote de 1.054.000 euros.

Aunque a ritmos distintos, los dos concursantes han mantenido el duelo bastante igualado durante la primera vuelta. Moisés ha ido sumando de poco en poco. David, tras un solo acierto en su primer turno, se ha desquitado con un jugadón de doce letras. Después, el barcelonés ha tratado de rentabilizar esa inercia, sintiendo la sombra de su rival.

Con un 22-20 a favor de David, Moisés ha tratado de igualar definitivamente en el marcador. Sin embargo, ha vuelto a quedarse ronzando el empate al recibir una inesperada lección de salsa. Viéndose sin opciones de gesta, el riojano se ha plantado y ha dejado vía libre para que su rival pusiera el broche. ¡Disfruta en el vídeo de este AlaZ tan trepidante!