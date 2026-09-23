De concursante a sustituto de Laura Moure: Brian cumple su sueño en La ruleta de la suerte

El deseo que Brian expresó durante su participación en diciembre se ha terminado cumpliendo. Entonces ya aseguró que quería sustituir a Laura Moure si se tomaba vacaciones y demostró su destreza con el panel.

Ahora vuelve como miembro del equipo en una nueva etapa que Jorge Fernández ha celebrado en plató. Emocionado, Brian ha asegurado que llega con ganas de disfrutar y darlo todo, además de mandar un mensaje a Laura: cuidará de su panel de letras durante su ausencia en La ruleta de la suerte.